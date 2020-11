T

Ce que j’aime chez Rupert Everett, c’est qu’il ne se dérobe pas. On a récemment demandé à l’acteur s’il prendrait encore une ligne de cocaïne s’il en offrait une sur-le-champ. Il a répondu: «Oui bien sûr que je le ferais, pourquoi diable non? Quelle drôle de question.

Oof. Là où d’autres offriraient une batte droite, Everett l’envoie pour six. Et ce mépris du diable peut s’en soucier est la raison pour laquelle je l’aime. Nous sommes tellement habitués à recevoir du fourrage inoubliable de la part de célébrités qui jouent la sécurité. Ils prennent l’option facile et révèlent le moins possible sur eux-mêmes. Mais ce sont les preneurs de risques, ceux qui voient dans quelle direction le vent souffle et y crache – ce sont mes préférés. Les Rupert Everetts de ce monde.

Lors du même événement, dont nous avons rendu compte dans le Londoner d’hier, Everett était tout aussi franc sur quelque chose d’autre souvent effacé de la vie publique polie: le dépit.

L’acteur a parlé de sa frustration que son film, The Happy Prince – auquel il avait donné une décennie de sa vie – n’ait obtenu aucune nomination aux Golden Globes l’année dernière. Il avait «léché le cul de tout le monde dans le gazoo» lors de la fête des nominations et n’avait abouti à rien.

Ils gardent un peu de grain dans l’huître et nous rappellent qu’il y a des étoiles et puis il y a des étoiles

Ainsi, lorsque le film de Richard E Grant a été nominé et que Grant a célébré à l’hôtel où Everett se trouvait, Everett a admis: «J’ai eu l’idée imprudente de sauter par la fenêtre et d’atterrir à ses pieds et de gâcher sa soirée. Insouciant, mal avisé et, oui, méchant. Les gens qui disent des choses – honnêtement, sans artifice – sont ce dont la vie publique a besoin. Ils gardent un peu de grain dans l’huître et nous rappellent qu’il y a des étoiles et puis il y a des étoiles.

De nombreux acteurs sont si talentueux qu’ils deviennent célèbres. Mais cette renommée devient un véhicule pour d’autres choses: des causes modernes, des relations publiques, des publicités. La plupart des étoiles ont une certaine gravité, oui, mais elles se déplacent dans un monde de flatteries et de pépins.

C’est suffisant. La renommée ne signifie pas que vous devez tout mettre à nu au monde. Mais pour moi, une vraie star est quelqu’un qui peut montrer au monde qui il est, et ne pas donner à deux figues ce que le monde pense. Ce sont les personnages, le genre de personnalités qui vous font vous asseoir et penser: “Wow, voici un être humain réel”. Ceux qui se déplacent plutôt sur leur propre orbite.

Quand j’ai écouté Rupert Everett parler si outrageusement, si ouvertement, je me suis dit que lorsque le bruit et la chaleur de notre temps s’estompent et que les historiens regardent en arrière, ce sont les étoiles comme lui qui brilleront le plus.