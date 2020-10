Une deuxième série de chèques de relance pourrait être en cours, et nous savons maintenant quelles sont les chances qu’un autre paiement de 1 200 $ se produise au cours des deux prochaines semaines. Dans une vidéo partagée par CNBC, l’expert en économie Garrett Watson, analyste politique principal à la Fondation fiscale, a partagé son point de vue sur ce qui se passe actuellement avec les négociations sur les projets de loi de relance. Sur la base de ses projections, il semble que la possibilité d’un autre paiement avant le jour du scrutin, le 3 novembre, soit peu probable, mais pas impossible.

“Il y a un large accord sur le potentiel de paiement autonome”, a-t-il expliqué, faisant référence au fait que les dirigeants démocrates et l’administration Trump veulent faire des paiements aux particuliers dès que possible. Il a également expliqué que si un accord n’est pas conclu dans les deux prochaines semaines, il est possible que cela ne se produise pas avant janvier, lorsque les nouvelles conditions commenceront. Plus précisément, il a évoqué les chances des démocrates de balayer les élections et de prendre le contrôle de la Maison Blanche et du Sénat. Il pense que dans ce cas, ils seront très motivés pour faire adopter un nouveau projet de loi dans les plus brefs délais.

Voici la probabilité d’obtenir un chèque de stimulation de 1 200 $ au cours des deux prochaines semaines. #investinyou (En partenariat avec @acorns.) https://t.co/KZvEHe0bQy – CNBC (@CNBC) 22 octobre 2020

En ce qui concerne les citoyens qui reçoivent effectivement leurs paiements, le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin a précédemment déclaré qu’il pouvait les faire sortir assez rapidement après approbation. «Je pourrais les faire sortir immédiatement», a-t-il déclaré lors d’une précédente interview. “Si je pouvais le faire adopter demain, je pourrais commencer à les imprimer la semaine suivante.” Ajouta Mnuchin. “Je pourrais effectuer 50 millions de paiements très rapidement.”

Il n’y a pas de mot officiel sur le montant final des paiements de relance dans le nouveau projet de loi de relance, mais il est possible que les législateurs puissent approuver un projet de loi qui donne 1200 $ à tous les citoyens – 2400 $ aux couples mariés qui déclarent leurs impôts conjointement – et à leurs personnes à charge, jusqu’à trois. C’est le montant indiqué dans la loi HEROES, qui a été adoptée par la Chambre en mai. La Cares Act ne prévoyait que 500 $ pour les personnes à charge.

La Maison Blanche a récemment proposé son propre projet de loi, avec une augmentation du montant d’argent donné aux personnes à charge, mais il a été critiqué à la fois par les démocrates et les républicains pour d’autres aspects. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a proposé son propre projet de loi, mais il ne fournirait pas de financement pour les paiements de relance directs aux citoyens. Le projet de loi n’a pas été accueilli avec enthousiasme par de nombreux législateurs.