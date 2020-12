Voilà à quoi ressemblait Maribel Guardia dans son enfance, bien avant le scalpel! | Réforme

Il ne fait aucun doute que la belle actrice Garde Maribel Tout cela est une beauté et à plus d’une occasion, elle a partagé à quoi elle ressemblait il y a de nombreuses années, en particulier son enfance, il y a longtemps avant de recourir au célèbre scalpel.

Maribel Guardia, née au Costa Rica et adoptée au Mexique comme l’une des actrices les plus belles, les plus belles et les plus talentueuses, était extrêmement belle dans sa jeunesse.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la costaricienne est devenue célèbre à 19 ans en représentant son Costa Rica natal dans Miss Univers 1978, un programme de beauté qui a eu lieu à Acapulco, Guerrero.

Bien qu’elle n’ait pas été couronnée Miss Univers, une maison de production mexicaine a remarqué son grand talent et lui a décerné une bourse pour étudier une carrière d’actrice.

Concernant son physique, à plus de 60 ans, l’actrice et chanteuse a seulement confirmé avoir eu recours à deux chirurgies esthétiques: le nez et les sinus.

Alors qu’en termes de grand corps qu’il a l’air, il n’a jamais partagé aucun type de routine d’exercice ou spécifié quel régime il suit; cependant, il assure que tout le reste est le produit de sa discipline.

D’un autre côté, c’est pendant la journée des enfants que la belle conductrice via son compte Instagram officiel a montré à ses millions de followers que depuis qu’elle était petite, elle avait une image mignonne et tendre.

Sur la photo, vous pouvez voir un Maribel en noir et blanc, environ 5 ans, vêtu d’un costume folklorique du Costa Rica, où il est né.

«Ne perdez jamais l’enfant # en vous. Ne perdez jamais la capacité d’être surpris par les choses les plus simples. Et n’oubliez jamais votre bateau en papier (chanson de Serrat) #yomequedoencasa ”, a déclaré le célèbre dans la description de la publication.

Il ne fait aucun doute que l’actrice a touché tous ses millions d’admirateurs, car dans les commentaires, l’amour a plu sur elle dans une pure flatterie et la publication à ce jour a plus de 24000 likes et des réactions sans fin de la part de ses adeptes qui sont ravis d’elle.

Depuis qu’elle était enfant, cette dame était jolie … Mes respects “,” Depuis qu’elle était enfant et à ce jour ses cheveux sont très noirs, comme ça va la faire, elle est déjà grande et même pas des cheveux gris “,” Que Dieu vous bénisse, belle fille “,” Elle n’a jamais changé de look “, “PURA VIDA”, “Quel regard doux, tu as toujours été si belle et si noble, merci pour le partage”, étaient quelques-uns des commentaires.

Et c’est bien que, la beauté qu’il possède n’est pas un secret Garde MaribelIl est plus qu’évident que le scalpel avait du travail, en plus de l’exercice, pour que l’actrice ait l’air radieuse à 61 ans.

Maribel del Rocío Fernández García, comme nous l’avons mentionné précédemment, a commencé sa carrière de mannequin en participant au concours de Miss Costa Rica au début de 1978, à l’âge de 19 ans, où elle a réussi à obtenir le titre et, avec lui, le droit de représenter dans son pays natal la même année lors du concours international de Miss Univers basé à Acapulco, au Mexique, où elle a réussi à remporter le titre de Miss Photogenic, décerné alors par la presse internationale et mexicaine réunie lors de l’événement.

De son côté, la société de télévision Televisa lui a offert, en raison de la reconnaissance obtenue pour sa participation à Miss Univers, une bourse pour étudier le théâtre, le chant et la danse à l’Académie Sergio Bustamante, aujourd’hui le Centre d’éducation artistique.

Lorsqu’il a terminé ses études artistiques, il n’a pas réussi à s’aventurer dans la télévision, mais il l’a fait au théâtre, jouant en 1980 dans sa première pièce Les Chevaliers de la Table Ronde.

