Dolly Parton continue de répandre la joie des Fêtes cette année, avec la bande-annonce de son nouveau film Netflix, Noël sur la place, tombant la semaine dernière. Le film met en vedette Christine Baranski dans le rôle de Regina Fuller, un type Scrooge, une «femme riche et désagréable» qui retourne dans sa ville natale après la mort de son père pour expulser tout le monde juste avant les fêtes de fin d’année.

La bande-annonce donne un aperçu de la façon dont Regina envisage de rendre la vie des citadins misérable, notamment en annonçant leur expulsion prochaine lors d’un service religieux, mais Parton arrive comme un ange l’encourageant à changer. «Vous trouvez cette lumière et cela vous mènera à la partie de vous que vous avez perdue», dit-elle à Regina. “La partie qui peut être heureuse.” Noël sur la place sera présenté le 22 novembre sur Netflix et a été réalisé et chorégraphié par Debbie Allen. Il comportera 14 chansons originales de Parton, dont certaines peuvent être entendues dans la bande-annonce. Le film met également en vedette Jenifer Lewis, Treat Williams, Jeanine Mason, Josh Segarra, Mary Lane Haskell, Matthew Johnson et Selah Kimbro Jones.

“Un mois avant que #ChristmasOnTheSquare soit disponible sur @netflixfamily!” Parton a écrit sur Instagram lors de la sortie de la bande-annonce. “J’ai hâte que vous et vos proches appréciez cette comédie musicale des Fêtes! J’espère que nous pourrons tous nous réunir et chanter le 22 novembre. #HereForTheHolidays.”

L’homme de 74 ans a déjà travaillé avec Netflix sur le film Dumplin ‘et la série Heartstrings, qui était un ensemble d’épisodes de style anthologie inspiré de certaines des chansons à succès de Parton. Parton apporte l’esprit des fêtes cette année avec de multiples entreprises, y compris un partenariat avec Williams Sonoma pour une collection de vacances qui comprendra des articles comme son mélange de biscuits signature et des tabliers de fête. Elle a également récemment sorti A Holly Dolly Christmas, son premier album de vacances en 30 ans.

L’album comprend plusieurs collaborations dont des apparitions de Michael Bublé, Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, Jimmy Fallon, Willie Nelson et le frère de Parton, Randy Parton. L’album contient également des chansons de la bande originale de Noël sur la place.

“Je me suis dit:” Je pense que je vais l’appeler A Holly Dolly Christmas parce que j’aime la chanson “A Holly Jolly Christmas” avec Burl Ives “, a déclaré Parton à Billboard à propos de son inspiration pour le titre de l’album. “Il était dans toutes mes promotions de Noël tout au long des années. Je pense à lui comme à M. Noël. Je me suis dit: ‘Pourquoi est-ce que je n’appelle pas ça quelque chose de mignon et intelligent, comme ça ou Deck the Halls with Boughs de Dolly, quelque chose de ringard comme ça. ‘”