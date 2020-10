Vidéo féminine de l’année

Ashley McBryde – «One Night Standards»

Carrie Underwood – «Boire seule»

Gabby Barrett – «J’espère»

Kelsea Ballerini – «reine des retrouvailles?»

Maren Morris – «Les os»

Miranda Lambert – «Bluebird»

Vidéo masculine de l’année

Jason Aldean – «J’ai ce que j’ai»

Luke Bryan – «One Margarita»

Luke Combs – «Même si je pars»

Morgan Wallen – «Chasin ‘You (Dream Video)»

Sam Hunt – “Difficile à oublier”

Thomas Rhett – «Souviens-toi de toi jeune»

Vidéo de groupe de l’année

Lady A – «Champagne Night»

Little Big Town – «Vin, bière, whisky»

Midland – «Cheatin ‘Songs (Live From the Palomino)»

Old Dominion – «One Man Band»

Les poussins – “Gaslighter”

The Highwomen – «Table bondée»

Bravo @OldDominion pour avoir remporté la vidéo de groupe de l’année aux #CMTawards 2020 🥁🎸 pic.twitter.com/DYurNW8JLz – CMT (@CMT) 22 octobre 2020

Vidéo duo de l’année

Frères Osborne – «Toute la nuit (performance en studio)»

Dan + Shay – “Je devrais probablement aller me coucher”

Florida Georgia Line – «Bénédictions»

LOCASH – «One Big Country Song»

Maddie & Tae – «Mourir d’un cœur brisé»

Grand merci à @DanAndShay pour avoir remporté le Duo Video of the Year! #CMTawards pic.twitter.com/RgZoLZV5Fh – CMT (@CMT) 22 octobre 2020

Vidéo collaborative de l’année

Blake Shelton avec Gwen Stefani – «Nobody But You»

Carly Pearce et Lee Brice – «J’espère que vous êtes heureux maintenant»

Dan + Shay et Justin Bieber – «10 000 heures»

Kane Brown avec Nelly – «Cool Again»

Marshmello et Kane Brown – «One Thing Right»

Thomas Rhett avec Jon Pardi – «La bière ne peut pas réparer»

Nommez un couple plus mignon que @blakeshelton et @gwenstefani 😍 Nous attendrons. #CMTawards pic.twitter.com/9N2JGJRrTq – CMT (@CMT) 22 octobre 2020

Vidéo de quarantaine de l’année

Big & Rich – «Restez à la maison»

Brad Paisley – “Non je dans la bière”

Carly Pearce – “Ce ne sera pas toujours comme ça (Les séances sociales à distance)”

Charlie Worsham avec Billy Justineau, Molly Tuttle, Rachel Loy, Jillian Jacqueline, Tucker Wilson, Stephen Wilson Jr., Leigh Nash, Fancy Hagood, Lucie Silvas, John Osborne et Sadler Vaden – «Avec un peu d’aide de mes amis» (Beatles Couverture)

Dave Haywood (de Lady A) et Kelli Haywood – «Juste un autre jour en quarantaine»

Dolly Parton – “Quand la vie est à nouveau belle”

Granger Smith – “NE TOUCHEZ PAS SUR MOI!”

Luke Combs – «Six Feet Apart»

Tenille Townes avec Abby Anderson, Kassi Ashton, Keelan Donovan, Alex Hall, Adam Hambrick & Caylee Hammack – «Lean On Me» (Bill Withers Cover)

Thomas Rhett avec Reba McEntire, Hillary Scott, Chris Tomlin et Keith Urban – «Be A Light» (Fan Video)

Performance CMT de l’année

Des artistes CMT de l’année: Ashley McBryde – «One Night Standards»

De CMT Crossroads: Brooks & Dunn et Luke Combs – «Brand New Man»

Des artistes CMT de l’année: Chris Young – «Drowning»

De CMT Crossroads: Halsey et Kelsea Ballerini – «Graveyard»

Des artistes CMT de l’année: Sam Hunt – «Fantaisie»

De CMT Crossroads: Sheryl Crow et Chris Stapleton – «Dis-moi quand c’est fini»

Félicitations à @ChrisYoungMusic pour avoir remporté la performance de l’année #CMTawards 😊 pic.twitter.com/3wyHzRIcrO – CMT (@CMT) 22 octobre 2020

Vidéo de l’année

Ashley McBryde – «One Night Standards»

Blanco Brown – «The Git Up»

Carrie Underwood – «Boire seule»

Dan + Shay – “Je devrais probablement aller me coucher”

Keith Urban – «Polaroid»

Kelsea Ballerini – «reine des retrouvailles?»

Little Big Town – «Sugar Coat»

Luke Combs – «La bière ne m’a jamais brisé le cœur»

Miranda Lambert – «Bluebird»

Old Dominion – “Certaines personnes font”

Sam Hunt – “Difficile à oublier”

Tanya Tucker – «Apportez mes fleurs maintenant»

Les poussins – “Gaslighter”

Thomas Rhett – «Souviens-toi de toi jeune»

