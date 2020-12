Alors que les familles du monde entier célèbrent le jour de Noël, les stars de la franchise Teen Mom de MTV se réjouissent également avec leurs enfants. Alors que plusieurs réduisent leurs célébrations au milieu de la pandémie de COVID-19, il y a encore beaucoup de traditions auxquelles participer à la maison. Des séances de photos professionnelles aux biscuits de Noël à la maison, des personnalités de la réalité comme Chelsea Houska, Jenelle Evans et Mackenzie McKee passent toutes la saison des fêtes un peu différemment et partagent une partie de la joie avec leurs millions d’adeptes collectifs.

Avec Houska et Cheyenne Floyd de Teen Mom OG qui attendent des bébés, les vacances sont très spéciales pour leurs familles, qui ont marqué les occasions à leur manière. Continuez à faire défiler pour voir toutes les photos que les stars Teen Mom OG et Teen Mom 2 ont partagées sur les réseaux sociaux pour la saison des fêtes.

Cheyenne Floyd

Cheyenne Floyd, qui a annoncé la semaine dernière qu’elle était enceinte de son deuxième enfant, a partagé une séance photo chic avec son petit ami Zach Davis et sa fille de 3 ans, Ryder, qu’elle partage avec Cory Wharton du Challenge. «Bonnes vacances», a-t-elle écrit, ajoutant des émojis festifs.

Catelynn Lowell

Catelynn Lowell, de Teen Mom OG, a partagé certains de ses préparatifs de Noël plus tôt dans la semaine, partageant le 21 décembre un boomerang de fabrication de biscuits pour le Père Noël avec ses filles Novalee, 5 ans, et Vaeda, 22 mois. «Faire des biscuits pour le Père Noël», a-t-elle sous-titré la vidéo.

Mackenzie McKee

Ce fut une année difficile pour Mackenzie McKee de Teen Mom OG, ayant perdu sa mère Angie Douthit à cause d’un cancer le 9 décembre de l’année dernière. “Super émouvante ce matin. Je suis debout depuis 5 heures du matin à pleurer pour toi. Mais mes enfants sont sur le point de se réveiller et d’ouvrir leurs cadeaux et maintenant je choisis de rester forte et de remercier Dieu pour 24 Noël avec vous”, a-t-elle écrit à côté d’une photo avec elle mère sur Instagram le matin de Noël. Heureusement, elle et sa famille ont pu s’appuyer les uns sur les autres, coordonnant même une danse hilarante. “Aujourd’hui, nous avons beaucoup pleuré et ri ensemble. La famille c’est TOUT!” McKee a sous-titré la vidéo.

Chelsea Houska

Chelsea Houska, qui a annoncé plus tôt cette année qu’elle quitterait Teen Mom 2 après cette saison en cours, a montré les pyjamas assortis de sa famille sur Instagram, publiant à la veille de Noël des photos du fils de 3 ans, Watson, fille de 2 ans, Layne et et sa fille Aubree, âgée de 11 ans. “Je vais considérer cela comme mon message de Noël puisque qui sait si je pourrai avoir ces 3 si jolis et mignons demain!” Houska, qui est enceinte de son quatrième enfant, a légendé les photos. “Joyeux Noël!”

Briana DeJesus

Briana DeJesus de Teen Mom 2 a partagé des photos festives de sa fille de 3 ans, Stella, et de sa fille de 9 ans, Nova, vêtues d’un adorable pyjama Rudolph et posant devant le sapin de Noël. “Joyeux Noël à tous!” elle a écrit dans la légende.

Jenelle Evans

Bien que l’ancienne star de Teen Mom 2 Jenelle Evans n’ait posté aucune photo de ses célébrations du jour de Noël, elle a partagé une séance photo de famille avec ses fils Jace, 11 ans, Kaiser, 6 ans, et Ensley, 3 ans, ainsi que Maryssa, la 12 ans. -old fille du mari David Eason. “Courir sur Hot Cocoa et #ChristmasCheer”, a-t-elle écrit à côté des photos du 15 décembre.

