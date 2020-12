Mon cadeau: un spécial de Noël de Carrie Underwood est actuellement en streaming sur HBO Max, et c’est l’accompagnement parfait pour la saison des fêtes. Underwood interprète toutes les chansons de son nouvel album de Noël My Gift sur la spéciale, et bien que la voix impeccable de la chanteuse soit au centre de la série, ses nombreux looks scéniques sont proches. Underwood est une professionnelle du changement de costume après 11 ans à accueillir les CMA Awards, et sa garde-robe de vacances n’a pas déçu.

Tout au long du spectacle, le lauréat d’un Grammy porte un total de six tenues différentes, toutes étincelantes et toutes festives. Faites défiler pour les voir tous et inspirez-vous pour votre prochaine fête de Noël, chaque fois que cela peut arriver.

Underwood était définitivement doré dans cette robe bustier à volants Nicole + Felicia, recouverte de paillettes dorées et façonnée en un tourbillon au centre de son corps. Avec une bande de strass étincelante dans ses cheveux, la star a brillé en chantant “Have Yourself a Merry Little Christmas”, et même coordonnée avec un microphone en or.

prevnext

La chanteuse aurait pu mettre les voiles sur le Titanic avec les bijoux qu’elle a choisis pour son look le plus royal, une robe Elie Madi ombrée bleue et verte à épaules dénudées qui était associée à une paire de boucles d’oreilles en saphir et à un collier qui lui ressemblait. pourrait être lié à celui offert à Britney Spears dans son clip pour “Oups! … I Did it Again”.

prevnext

Porté pour les performances d’Underwood de “Joyful Joyful, We Adore Thee” et “Hallelujah” avec John Legend, ce look rouge Diana Couture était un numéro en deux parties. Sa base était une robe rouge profonde découpée au laser avec un corsage bijou et un décolleté illusion, tandis qu’une cape assortie complétait le look pour une apparence bien emmitouflée.

prevnext

Avec sa voix puissante, Underwood a montré cette confection en mousseline de soie Nicole + Felicia lors de sa performance de “O Holy Night”. Avec des manches dramatiques et un décolleté en V profond, la robe de couleur crème était un choix judicieux pour la chanson la plus étonnante de la série.

prevnext

Underwood a été rejoint par une chorale pour son interprétation de sa chanson originale «Let There Be Peace», la scène inondée de lumière bleue qui correspond à la couleur de la robe de bal bustier Nicole + Felicia de la chanteuse, qui était recouverte de paillettes de différentes nuances de bleu et blanc. Elle a accessoirisé avec des boucles d’oreilles en strass pendantes et a de nouveau changé son microphone pour correspondre à sa tenue, car c’est un engagement.

prevnext

Le natif de l’Oklahoma a choisi une robe à franges Nicole + Felicia en or scintillant pour interpréter sa chanson originale “Christmas Is My Favorite Time of Year”, une chanson exubérante et joyeuse qui correspond parfaitement à l’esprit dynamique de sa tenue. Underwood a associé la robe à des talons coordonnés ornés de gros strass aux orteils.

prev