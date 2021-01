Connaissez toutes les premières que Netflix vous apporte en février | Instagram

Vers le catalogue de Netflix La saga Back to the Future et Jurassic Park sera ajoutée, une nouvelle qui a rendu ses utilisateurs fous, car elle apporte également un contenu extrêmement intéressant, alors préparez votre pop-corn, car ils sont presque à venir.

Maintenant avec presque la fin d’un mois de l’année et beaucoup de contenu quittant la plate-forme, Netflix renforce les premières originales au mois de février, en particulier dans la section séries où il aura neuf nouvelles productions.

Alors que pour ceux de la vieille école dans les films, nous avons de nombreuses connaissances qui ont déjà été sur la plate-forme, telles que Jurassic Park et Retour vers le futur, en plus de ne pas manquer le drame, les primés “The Danish Girl” et “Call me by votre nom “.

Eh bien, si vous vous demandez quoi voir Netflix, voici la liste des premières dans le catalogue, du 1er au 28 février 2021, il y a des séries, des mini-séries, des films originaux, des films catalogue, des documentaires, des émissions de télé-réalité, des programmes pour enfants, basés sur des événements réels, dans des livres.

1

SÉRIES

Il ne fait aucun doute que c’est là que le renfort dans les productions originales est remarqué, car bien qu’ils ne seront pas aussi nombreux que le mois dernier, ils sont tous réalisés par Netflix.

La danse des lucioles (03/02/2021) Ache: Saison 2 (05/02/2021) Cité invisible (05/02/2021) Maison funéraire de Bernard (12/02/2021) Dans les stands (15/02 / 2021) Derrière vos yeux (17/02/2021) Tribus of Europe (19/02/2021) Ginny et Géorgie (24/02/2021) Dressage de chiens (24/02/2021) 2

FILMS

A cette occasion, la section la plus intéressante se trouve dans les films, puisque nous avons des classiques comme “Scarface”, populaires comme la saga “Twilight” et même ceux qui ont remporté plusieurs prix comme “Appelez-moi par votre nom”.

Karate Kid (1/2/2021) Appelez-moi par votre nom (1/2/2021) Black Beach (2/3/2021) Malcolm et Marie (2/5/2021) L’ultimo Paradiso (2/5/2021) Space Sweepers (2/5/2021) Femmes grandes et petites (2/5/2021) The Master of Yin Yang: The Dream of Eternity (2/5/2021) Big World News (2/10/2021) Point rouge (11/02/2021) Amour au carré (11/02/2021) À tous les garçons: Forever (12/02/2021) Twilight (15/02/2021) Twilight, la saga: Eclipse (15/02/2021) / 2021) Twilight, The Saga: New Moon (15/02/2021) Twilight, The Saga: Breaking Dawn (Part 1) (15/02/2021) Twilight, The Saga: Breaking Dawn (Part 2) (15/02/2021) ) La fille danoise (16/02/2021) Moonrise Kingdom: A Kingdom Under the Moon (16/02/2021) Scarface (16/02/2021) Le pianiste (16/02/2021) Jurassic Park III (16/02/2021) / 2021) Retour vers le futur II (16/02/2021) Retour vers le futur III (16/02/2021) Jurassic World: Jurassic World (16/02/2021) Jurassic Park (16/02/2021) Ne vous inquiétez pas, je vais Je me soucie (19/02/2021) Mission: Impossible – Répercussions (20/02/2021) Fou d’elle (26/02/2021) Sur la même vague (26/02/2021) 3

DOCUMENTAIRE ET SPÉCIAL

L’une des plus attendues est celle de “Pelé” qui raconte l’histoire du célèbre footballeur, dans un portrait très personnel raconté par la légende et la recherche de l’homme de la perfection du football.

Déloge-toi, lève-toi (05/02/2021) Mission Planète Terre (09/02/2021) Scène de crime: Disparition à l’hôtel Cecil (10/02/2021) L’agent taupe (19/02/2021) Pelé (23 / 2/2021) 4

ANIME

One Piece: Alabasta (2/12/2021) One Piece: The Great Maritime Route (2/12/2021) One Piece: Chopper on the Winter Island (2/12/2021) Ainsi parlait Kishibe Rohan (2/18 / 2021) Invasion dans les hauteurs (25/02/2021) TIGRE & BUNNY (28/02/2021) 5

SÉRIE FILMS ET ENFANTS

Octonauts: Saison 1 (1/2/2021) Kid Cosmic (2/2/2021) Mighty Express: Saison 2 (2/2/2021) The Way of Xico (2/12/2021) Mission Safari: Un film interactif de Vous vs. Sauvage (16/02/2021)