La star du petit écran, Consuelo Duval, peut toujours montrer que son talent va plus loin, cette fois une vidéo les laisserait complètement étonnés après avoir démontré un de plus de ses talents, une bonne voix qui a amené beaucoup à croire que cela pourrait être une nouvelle facette du conducteur.

L’histrionique, Consuelo Duval, qui a récemment eu 52 ans, était très excitée après avoir reçu des centaines de félicitations qui l’ont émue jusqu’aux larmes.

Dans le cadre de leur anniversaire, une vidéo montre le personnage de la télévision totalement méconnaissable, ceci alors qu’il apparaît en interprétant une chanson du chanteur Napoléon. “Vies«À travers les images, vous pouvez voir que la présentatrice a l’air beaucoup plus jeune, apparemment, ce sont des souvenirs d’une étape passée de son adolescence.

Consuelo Duval est devenue l’une des chefs d’orchestre les plus appréciées au milieu du spectacle, cependant, au début de sa carrière, l’histrionique a tenté de triompher du côté de la musique.

Ainsi, dans sa jeunesse, Duval est apparu dans divers programmes télévisés populaires de l’époque et c’est dans l’un d’eux qu’il est apparu dans l’une des émissions avec un grand sourire et un look très soixante-dix.

C’est dans les premiers pas qu’elle faisait dans sa carrière que l’actrice, comédienne, présentatrice, etc. désormais établie, est apparue sur la chaîne Xe-Tu et a chanté un fragment de la chanson de Napoléon “Vive”.

Joviale et avec le sourire présent sur son visage qui la caractérisait de ces moments, Consuelo Duval apparaît avec d’autres collègues, c’est à son tour d’interpréter un fragment de la mélodie, la partie qui dit “Essayez d’être heureux avec ce que vous avez, vivre la vie intensément, en combattant vous y arriverez », en quelques secondes à peine, son charisme devant les caméras s’est tout de suite remarqué.

Trajectoire

Il est à noter qu’au cours de sa carrière, Consuelo Duval a fait plusieurs apparitions, mais c’est la collaboration aux programmes d’Eugenio Derbez qui l’a établie à l’écran et en particulier dans le genre comique.

Le premier d’entre eux était en 1998 dans le spectacle comique “Derbez en tiempo” et plus tard, elle a rejoint divers programmes, y compris La Hora Pico et La familia P. Luche, où son rôle de “Federica Peluche” l’a catapultée dans le monde. de la performance.

C’est la même année qu’il est apparu avec Adal Ramones dans “Otro Rollo”, c’était aussi le début de son amitié avec Roxana Castellanos, qui a participé aux croquis de ce programme, qui jouissait d’une grande popularité, Roxana a rejoint le 2006, cependant, Consuelo et Adal ont forgé une amitié depuis la fin des années 1990.

Il s’est également aventuré dans les romans, c’est en 1986 qu’il est apparu pour la première fois à la télévision et a ensuite participé à des histoires telles que «J’achète cette femme», «Les parents pauvres», «Je t’aime toujours», entre autres.

Ses talents d’actrice l’ont également amenée à participer à des projets au théâtre et à animer divers programmes, “Netas Divinas” et l’émission de télé-réalité “Who is the mask”, pour n’en nommer que quelques-uns. Au cinéma, elle a réussi à se démarquer en tant que doubleuse dans plusieurs films d’animation. Et sans aucun doute, l’actrice ne cesse d’étonner ses fans.

Raison pour laquelle la star de 52 ans a été surprise le lundi 11 janvier, selon ce qu’il a dit après avoir envoyé un message sur Instagram remerciant toutes les démonstrations d’affection pour son anniversaire.