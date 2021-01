Voleur?, Cecilia Galliano est accusée d’avoir volé ses compagnons | Réforme

La belle ex de Sebastian Rulli a eu des ennuis, Cecilia Galliano a été signalée par deux de ses compagnons de leur avoir volé et ils assurent que l’épouse de Mauricio Barcelata, María José Suárez, pourrait poursuivre l’actrice argentine.

Selon TV Notes, Cecilia Galliano est accusée d’avoir volé cent mille pesos à María José Suárez et La Barbie Juárez avec qui elle a travaillé sur l’émission Solteras en Cuarentena. Il a été révélé que l’Argentine n’a jamais donné cet argent à ses collègues actrices, ce qui est à l’origine de la controverse.

Le média souligne que Cecilia Galliano, María José Suárez et La Barbie Juárez ont uni leurs forces pour présenter l’émission en streaming Célibataires en quarantaine, convenant que ce qui a été obtenu serait divisé entre les trois, ceci après avoir couvert la production et le reste de la distribution.

Cela peut vous intéresser: Cecilia Galliano frappe les fans avec une minuscule robe noire

Selon le magazine, une source proche a fait remarquer que l’ancien chauffeur de Sabadazo gardait une avance de cent mille pesos, ce qui met ses compagnons très en colère; soulignant que María José pourrait procéder formellement contre l’artiste.

La source a expliqué que l’émission avait eu lieu en septembre 2020 et que les actrices avaient assuré quatre fonctions. Il a ajouté que le projet était en charge d’un médecin qui voulait se développer en tant qu’entrepreneur et que c’était ses débuts.

Selon l’accord, Ceci avait indiqué à ses collègues qu’elle recevrait l’argent de l’homme d’affaires et qu’il serait réparti également entre les trois après avoir effectué les paiements correspondants; mais ils soulignent que ni Maria Jose Suarez Ni La Barbie Juárez n’a vu le paiement de leur travail.

Il a expliqué que les actrices avaient confiance qu’elles recevraient le paiement et ont donné les quatre fonctions; alors qu’ils n’ont pas découvert que Cecilia Galliano il avait reçu une avance de 110 000 pesos. Quand l’Argentine a été confrontée à ses compagnons, elle a tout nié; Cependant, après s’être renseignés, ils ont constaté que le directeur adjoint de Ceci avait reçu l’argent et signé un reçu pour ce montant.

Selon le célèbre magazine, conducteur Il avait des problèmes financiers et voyait qu’il était facile de prendre cet argent; Mais il n’a pas répondu pour son paiement à ses collègues et ils assurent qu’il a même bloqué María José des réseaux sociaux. En revanche, Barbie Juárez continue à ses côtés puisqu’elle est une amie proche et ils disent qu’elle voit déjà cet argent comme perdu.

La source assure que l’épouse de Mauricio Barcelata ne restera pas les bras croisés et pourrait poursuivre Cecilia Galliano pour obtenir son paiement correspondant.

La pandémie actuelle de Covid-19 a frappé plusieurs acteurs sur le plan économique, actrices, chefs d’orchestre et autres, le médium artistique n’a pas échappé à une crise découlant des mesures prises.

Plusieurs célébrités ont même pris la décision de se consacrer à autre chose et de vendre afin de payer leurs dépenses et celles de leur famille. Des cas comme ceux de Violeta Isfel et Ana Patricia Rojo ont été révélés.

Isfel, l’actrice de Oser rêver, a trouvé dans la vente de hamburgers l’occasion de payer les dépenses de sa famille en raison de l’annulation de projets et du manque de travail dans le milieu artistique.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Violeta a créé sa propre recette de hamburger et a commencé par la vente à domicile; Plus tard, il a eu un tel succès qu’il a fini par acquérir un endroit à vendre et il a grandi de telle sorte qu’il a augmenté sa taille, son menu et même de la musique live.

De son côté, la belle Ana Patricia Rojo a été critiquée pour avoir vendu des smoothies; Cependant, l’actrice était fière d’avoir trouvé dans la vente de suppléments une option pour subvenir aux besoins de ses enfants et de sa mère âgée.