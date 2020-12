Voleur!, Consuelo Duval avoue qu’elle a volé pendant de nombreuses années | Instagram

L’actrice bien-aimée Consuelo Duval était l’invitée spéciale de La Cotorrisa et a fini par faire un aveu fort: qu’elle a volé pendant longtemps. Mais très loin de ce que beaucoup penseront, dans une certaine mesure, il l’a fait innocemment.

Qui a donné vie au célèbre Peluche Federica Dávalos, a partagé pour la chaîne YouTube qu’elle avait des moments de nombreuses tournées et lors de son passage dans les hôtels, elle aimait prendre les serviettes et les robes du lieu. Duval a noté que lorsque ces articles lui plaisaient à cause de leur tissu et de leur texture, il les a ramenés chez lui et les a récupérés.

Consuelo Duval Il a souligné que jusqu’à plus tard, il s’est rendu compte que ceux qui payaient la vaisselle cassée étaient ceux qui étaient chargés du nettoyage, qui ont fini par écarter ces vêtements, c’est pourquoi il a cessé de pratiquer cette pratique.

La bien-aimée Consuelo Duval a eu une visite vraiment agréable avec ces gars, où elle a fini par écouter des anecdotes vraiment risquées des adeptes de La perruche; les rires et les blagues ont été immédiats.

Federica Peluche, comme on se souvient surtout de l’actrice, a acquis une plus grande renommée grâce à ce personnage dans La famille peluche, à côté d’Eugenio Derbez. Bien que Federica semble avoir été créée spécialement pour Duval, Eugenio Derbez a récemment avoué que ce n’était pas le cas.

Selon le producteur et l’acteur, ils avaient déterminé une autre actrice pour jouer la mère de Junior, Bibi et Ludowiquito; Cependant, cette femme n’est pas arrivée au casting et ils lui ont montré la possibilité que ce soit Consuelo Duval qui ait obtenu le personnage, bien que peu convaincue, elle a accepté et ce fut un succès retentissant.

C’est après avoir brillé sur cette comédie que Consuelo Duval Elle a mis ses talents à profit et est devenue l’une des femmes chefs d’orchestre les plus cool et les plus aimées de la télévision.

Actuellement, Consuelo Duval fait partie de Filet divin, où sa bonne humeur devient voyant à chaque émission; en plus des aveux forts de lui et de ses compagnons.

Un de ses aveux les plus forts et qu’il a traité plus naturellement est son incontinence urinaire. Duval a été très transparent avec son public en soulignant qu’il a des problèmes de ce type, surtout quand ils lui donnent ses éclats de rire caractéristiques.

Leur rire est certainement l’une des caractéristiques de Consuelo Duval et Federica Peluche; Elle est même devenue la star des bloopers La Familia Peluche pour cette raison.

Mais même Consuelo Duval n’a pas échappé à des scandales plus personnels, car il n’y a pas longtemps, elle est devenue la manchette puisqu’ils affirmaient qu’elle avait été capturée sans aucun vêtement sur la plage et que les images ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux.

Sans aucun regret, l’actrice a tourné son visage vers l’agitation et a souligné que son anatomie ne coïncidait pas avec celle de la femme en question, soulignant certaines des différences; y compris l’opération qui a été effectuée sur l’abdomen pour en montrer une plus esthétique.

Il faut se rappeler que Consuelo Duval C’est une femme qui prend bien soin de son physique et a transformé certaines parties de son anatomie pour mieux paraître pour son public. La célèbre a fait remarquer son augmentation de ses attributs lorsqu’elle faisait encore partie de la Famille Peluche, ainsi que la transformation de son abdomen en ventre plat et d’envie.

Qui a suivi ses traces était sa compagne de Divine Net, la belle Jaqueline Bracamontes. Jaquie a rendu public qu’elle aurait des retouches cosmétiques après avoir donné naissance à ses enfants. L’actrice a également avoué qu’elle se sentait mieux avec son corps après ces changements; cependant, cette reprise n’a pas été si facile.