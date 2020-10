“

J’ai eu une année difficile, ce serait tellement guérissant. Ne pouvez-vous pas simplement me soutenir? C’est la réponse que j’ai reçue d’un ami l’année dernière après avoir souligné qu’une collecte de fonds pour financer son voyage de bénévolat en Afrique pourrait être plus utile, donnée directement à l’organisme de bienfaisance qu’elle souhaitait aider. Elle a suivi avec une défense que j’avais entendue à plusieurs reprises auparavant: «Pourquoi m’attaquez-vous, j’essaie juste d’aider?»

Elle avait raison, elle avait eu une année difficile et des vacances lui auraient probablement fait du bien. Mais c’était le but – le voyage consistait plus à surmonter un ex toxique et une série de rebonds qu’à soutenir des orphelins en Afrique (oui, son plan était si spécifique).

Ce type d’excursion – surnommé «volontourisme» – est devenu presque un rite de passage pour les étudiants en année sabbatique. Beaucoup choisissent un forfait-vacances en Afrique ou en Asie, ce qui implique souvent de payer des sommes importantes à une agence et de réaliser peu. Imaginez, pour seulement 1000 £ par mois, vous pouvez envoyer un adolescent de la classe moyenne de Surrey en Inde pour aider à construire un hangar dans un champ.

Pour les volontaires occidentaux, l’expérience a des avantages: découverte de soi, enrichissement culturel, points CV impressionnants et une collection encore plus impressionnante de photos Instagram avec des enfants noirs et bruns. Mais à qui cela sert-il? Et cela fait-il plus de mal que de bien?

Cette dispute particulière a commencé l’année dernière lorsque Stacey Dooley a partagé une publication Instagram d’elle-même tenant un jeune enfant ougandais lors d’un voyage Comic Relief, sous-titré «OBSESSSSSSSSSSSSED». Elle a fait face à une réaction de la part de personnes qui pensaient qu’elle utilisait l’enfant comme accessoire. Le député travailliste David Lammy l’a accusée de perpétuer «des stéréotypes fatigués et inutiles» sur l’Afrique, ajoutant: «Le monde n’a plus besoin de sauveurs blancs».

Dooley n’est pas le seul à avoir été critiqué. Ed Sheeran a été accusé d’avoir perpétué du «porn de la pauvreté» lors d’un voyage de Comic Relief au Libéria, et des photos de membres en larmes de One Direction posant avec des enfants au Ghana ont récemment refait surface sur Twitter. Les Occidentaux bien intentionnés ne manquent pas pour se rendre en Afrique, en supposant qu’ils règlent ses problèmes, tout en ignorant parfaitement le bagage colonial qu’ils transportent.

Aux cris de «les Africains devraient être reconnaissants, ces gens essaient seulement d’aider»: ce ne sont pas les intentions qui sont le problème mais l’approche et son impact – celui d’une infantilisation continue de tout un continent.

L’aspiration à aider les personnes les plus vulnérables du monde est noble et l’argent que Comic Relief recueille est merveilleux. Mais il le fait en produisant des images stéréotypées d’un continent monolithique et pauvre à genoux, séparé de tout contexte sur le passé colonial du Royaume-Uni.

Comic Relief cessera d’envoyer des célébrités en Afrique

La décision de Comic Relief ne consiste pas à empêcher les occidentaux blancs de visiter et de faire du bénévolat en Afrique, mais de les empêcher de devenir le héros de l’histoire.

Il doit y avoir un respect pour l’action des personnes que ces organismes de bienfaisance essaient d’aider, et une reconnaissance du fait que les Africains font beaucoup de travail pour améliorer leur pays. Il s’agit d’amplifier ces voix plutôt que de crier dessus.