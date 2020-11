Vos attributs préférés, Jennifer Lopez tombe amoureuse de tout Internet | INSTAGRAM

Il ne fait aucun doute que Jennifer Lopez est l’une des plus belles femmes parmi les célébrités américaines d’origine latino, chaque fois qu’elle en a la chance, “La diva du bronx”, Il ravit ses 133 millions d’abonnés sur Instagram avec une photo de lui-même, spectaculaire à 51 ans.

En tant qu’actrice, chanteuse, danseuse, auteur-compositeur, productrice de disques, créatrice de mode, femme d’affaires, productrice de télévision, chorégraphe et parfumeur célèbre et à succès, elle a rassemblé ce grand nombre d’adeptes du monde entier, toujours très à l’attente de ce qui publie.

Et, comme cadeau pour les dates à venir, JLo a décidé de placer quelques photos d’elle à la recherche fabuleuse de son profil officiel sur Instagram, a démontré une fois de plus qu’avec l’effort et le dévouement, vous pouvez avoir une crise cardiaque, quel que soit votre âge, en effet, cela s’avère être comme de bons v1nos.

Cela pourrait également vous intéresser: Shining! Jennifer Lopez danse dans une petite robe à paillettes

L’actrice et chanteuse et maintenant une femme d’affaires, regarde étourdissant figure, tout en portant des tenues simples mais s3nsu @ les, propose deux pièces de sa nouvelle collection de bottes pour cette saison automne-hiver, en collaboration avec la célèbre marque DSW, avec qui il a travaillé en équipe pour une nouvelle et exclusive collection de chaussures .

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO EN GRASSE

Comme nous l’avons déjà mentionné, il y a deux photographies que la belle femme a accrochées dans sa publication pour créer du divertissement, dans l’une d’elles, on la voit poser très vainement, regardant l’objectif qui l’a capturée, tandis que JLo, pose placidement dans le confort de un lit douillet, vêtu d’un body noir et par-dessus un chemisier boutonné blanc avec des lignes verticales noires.

Elle flirte avec celui qui prend la photo, touchant subtilement sa poitrine, et exhibant fièrement sa paire de bottines à talons aiguilles, en cuir verni et avec un superbe détail de boucles sur les côtés, donnant au look un look fort et très chic, couplée à la coiffure qu’elle a décidé d’utiliser, avec son maquillage dans les tons bronze, qui met parfaitement en valeur ses beaux traits latins.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

La deuxième image, on voit Lopez posant de retour dans le capot d’une voiture de luxe, vêtue d’une mini-robe noire super moulante avec laquelle sa silhouette esquissée et travaillée est parfaitement visible, ainsi que son impressionnante et des jambes solides, qui ont vraiment fière allure dans cette paire de bottes marron.

Idem, qui ont été confectionnées dans une belle couleur marron camel, dans une matière de style suède, ces bottes, contrairement aux précédentes, sont lacées, de sorte que des tenues causales peuvent être réalisées aussi bien qu’élégantes, et comme si cela ne suffisait pas, JLo complément son look d’automne avec un trench-coat moelleux qui va parfaitement avec la tenue.

La publication, jusqu’à présent, a réussi à rassembler environ 2 millions 137 mille likes, et un grand nombre de commentaires, qui assurent que Jennifer est la plus belle femme de la planète, car en plus de rester en forme et complètement naturelle , possède un grand charisme, faisant que tout le monde l’adore.

“Commençons les vacances un peu plus tôt parce que nous les méritons !!! ♥ ️”, était le message qu’il a écrit pour faire la publication susmentionnée, plus tard il a tagué la page chaussures, avec qui il a travaillé ces derniers mois, il convient de mentionner que c’est la huitième publication consacrée à la promotion de cette collection, donc sûrement, dans les semaines à venir, nous aurons plus de contenu de ce style de sa part.

De toute évidence, les émojis distinctifs des cœurs multicolores, des visages amoureux, des incendies, des étoiles et plus ont été vus parmi les milliers de commentaires.