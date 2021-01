Si vous avez pris la décision d’éviter la viande et les produits animaux dans votre alimentation, vous cherchez peut-être des alternatives végétaliennes dans d’autres aspects de votre vie.

Pourtant, s’il est facile de trouver un nettoyant pour le visage et une crème hydratante végétaliens, trouver des chaussures végétaliennes peut être un peu plus difficile. Et en particulier lorsqu’il s’agit de baskets, qui sont généralement construites à partir de plusieurs matériaux différents maintenus ensemble avec beaucoup de colle.

Alors, qu’est-ce qui rend normalement les chaussures non vegan?

Le matériau non végétalien le plus couramment utilisé pour fabriquer des chaussures est le cuir. Cependant, même si vous optez pour une paire de baskets en simili cuir ou en matière synthétique, elles sont souvent construites avec d’autres matériaux d’origine animale, tels que la colle à base d’os d’animaux et des colorants dérivés de composés animaux.

Mais il y a un autre chemin.

Les temps changent et plusieurs grandes marques ont ajouté des chaussures végétaliennes à leurs gammes. Tout d’abord, comme toujours, est venue Stella McCartney, pionnière des faux cuirs végétaliens dans ses gammes d’accessoires. Pour une version végétalienne de la tendance des grosses baskets, vous ne pouvez pas vous tromper avec une paire de ses baskets à semelle surélevée Eclypse (j’aime personnellement les versions à paillettes – 455 £, achetez-les ici), ou pour les puristes de baskets, elle s’est associée avec Adidas pour refaire leur style classique Stan Smith en cuir vegan en 2018 (ces styles arc-en-ciel, 284 £, se sentent particulièrement du moment. Achetez-les ici).

Et saviez-vous que les grandes marques comme Vans et Converse ont de nombreux styles entièrement végétaliens? Les Chuck Taylor All Stars de Converse sont, par exemple, construites avec de la toile et de la colle synthétique (donc végétalienne), tandis que la plupart des styles de chaussures de la collection Vans Classic sont disponibles dans des styles et des coloris adaptés aux végétaliens.

en relation

Cependant, si vous souhaitez courir un peu hors des sentiers battus, il existe plusieurs nouvelles marques de boutique super cool qui fabriquent des baskets végétaliennes incroyables. Voici 5 des meilleurs à savoir …

Yatay

(

Helena Christensen porte Yatay

/ Yatay)

Créées en 2018, les baskets Yatay sont fabriquées à la main en Italie à partir de matériaux végétaliens et respectueux de l’environnement tels que des polymères dérivés de céréales (comme le maïs), de la pulpe d’arbre récoltée dans des plantations 100% durables, des pneus en caoutchouc recyclé (vous pouvez voir le minuscule taches dans les semelles intérieures) et des bouteilles en plastique. Tous les styles de la collaboration No More Plastic de la marque sont également 100% sans plastique, ce qui signifie qu’ils reposent sur des matériaux 100% biosourcés et sont les premiers du genre. La campagne Forest du label vise à préserver l’environnement et à compenser les émissions produites par la plantation d’un arbre pour chaque paire de Yatay vendue.

Toutes sortes de chaussures

( Toutes sortes )

AllKind Shoes est une marque de chaussures durable et éthique qui a été lancée en mars 2020. Conçue au Royaume-Uni et produite en Espagne, la collection est 100% vegan et fabriquée à partir de caoutchouc naturel ou recyclé, de coton, de matériaux recyclés, PU, ​​PL et Microfibre. AllKind s’est engagé à être une entreprise à bilan carbone négatif dès le premier jour, en partenariat avec Offset Earth sur la protection de la forêt tropicale, les énergies renouvelables et les grands programmes de plantation d’arbres. En outre, la société fait don de 5% de ses bénéfices à des causes auxquelles elle croit, en particulier l’association caritative animale PETA et The Rainforest Trust.

Veja

(VEJA)

Veja est le pionnier des baskets vegan depuis le lancement de la marque en 2005. Un favori de tous, de Meghan Markle à Emma Watson, la marque utilise du coton biologique brésilien et péruvien pour la toile et les lacets, du caoutchouc amazonien pour les semelles et divers matériaux innovants tels que comme des bouteilles en plastique recyclées pour fabriquer leurs baskets dans des usines au Brésil qui paient un salaire équitable.

Cariuma

(Cariuma)

Fondée par les dirigeants de la chaussure Fernando Porto et David Python, Cariuma travaille exclusivement avec des usines éthiques et ne se procure que des matériaux de première qualité naturels et recyclés. Tout l’impact de l’expédition est compensé pour devenir neutre en carbone et leur méthode d’expédition à boîte unique est fabriquée avec des matériaux recyclés et 100% recyclables. De plus, pour chaque paire de baskets vendue, la marque plante une paire d’arbres dans la forêt tropicale brésilienne pour aider directement le reboisement et les habitats d’espèces menacées.

Clae

(Clae)

Envie d’une paire de baskets à base de plantes succulentes? Ne cherchez pas plus loin que la marque LA Clae, qui a lancé l’année dernière la toute première basket en cuir de cactus. Fabriqué à partir de la peau d’une figue de barbarie, le matériau a une faible empreinte écologique et est très durable. La sneaker unisexe Bradley, qui était en développement depuis plus d’un an, se décline en trois couleurs inspirées des cactus: blanc, noir et vert et est au prix de 124 £.