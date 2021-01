“Encore une fois, je suis reconnaissant aux infirmières et aux médecins … merci d’envoyer mes bons voeux et un prompt rétablissement à mon bébé”, a écrit l’actrice.

Jessie Cave (Instagram / jessiecave)

La nouvelle de la naissance est arrivée le 22 octobre, lorsqu’elle a annoncé qu’avec son partenaire, le comédien Alfie Brown, ils avaient accueilli leur troisième enfant.

Ainsi, le petit garçon rejoint ses deux frères: Margot, 4 ans, et Donnie, 6 ans.

Lorsqu’elle a donné naissance à son bébé le 22 octobre, ils l’ont emmené en soins intensifs après un accouchement «terrifiant», comme elle l’a décrit sur ses réseaux sociaux.

Jessie Cave (Instagram / Jessiecave)

L’actrice a déclaré aux fans sur Instagram: «Cela a été une expérience très différente de mes deux premières livraisons… beaucoup plus effrayante et hors de mon contrôle. Nous sommes actuellement dans l’unité néonatale, mais c’est un enfant fort et c’est l’endroit le plus sûr pour lui en ce moment ».

«Prendre cette photo dans les secondes qui ont suivi sa naissance et quelques instants avant qu’il ne soit sorti de nos bras… honnêtement, l’un des moments les plus difficiles de ma vie», a-t-il ajouté.

