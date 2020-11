T

La psyché collective de la ville est assiégée alors que nous nous préparons pour Lockdown 2.0. Les redondances, la solitude, le deuil et l’anxiété générale créent un cocktail de problèmes de santé mentale. Renforcez-vous pour la deuxième attaque avec ces suggestions.

École du sommeil

Nous avons besoin de sommeil pour fonctionner correctement, donc faire de l’exercice régulièrement, suivre une alimentation équilibrée et réduire l’excès d’alcool, de caféine et de temps passé devant l’écran sont tous des éléments clés d’une bonne routine d’hygiène du sommeil. Alan Dolan, entraîneur de respiration et fondateur de Breathguru (souffleguru.com), recommande d’éviter toute activité en ligne pendant une heure avant de se coucher, puis de faire une pratique de la respiration de 10 minutes juste avant de se coucher. «Il stimule le système nerveux parasympathique qui est notre mode ‘repos et digestion’ qui, en termes simples, tend à calmer l’esprit et à nous connecter plus profondément avec notre corps, qui sont tous deux très utiles pour favoriser à la fois s’endormir et rester endormi . » Les pratiques de yoga apaisantes, telles que le yin yoga ou le yoga nidra, peuvent également avoir un effet d’ancrage similaire sur le système nerveux. Suivez @yoga_with_kassandra pour des flux de yin en ligne gratuits, le studio de yoga londonien Fly LDN propose une variété de cours de yoga en ligne «Chill» et YouTube regorge de méditations de yoga nidra à essayer.

Appuyez sur suivre…

Si vous ignorez les messages «comment ça a commencé, comment ça se passe», il y a du réconfort à trouver sur le ‘gramme. Le roi de l’entraide Matt Haig (@mattzhaig), auteur de Reasons to Stay Alive (si important que cela devrait figurer dans le programme), est une suite nécessaire pour son mélange empathique de conseils clairs et sombres. Consultez l’ambassadrice AllBright @poppydelbridge pour ses ateliers d’écoute rapide et ses séances de coaching en direct. Sur TikTok, la psychologue Dr Julie Smith donne des leçons de santé mentale gratuites et amusantes à ses 2,2 millions d’abonnés, les vidéos incluent Si vous avez ce sentiment d’effroi et 3 façons de renforcer votre force mentale. Le Real Depression Project sur Instagram et Facebook regorge d’informations utiles.

Vibrations positives uniquement

Tout le monde, y compris votre étrange voisin Dave, a lancé un podcast cette année, mais certains d’entre eux sont vraiment utiles. The Struggle Bus voit les meilleures amies Katharine Heller et Sally Tamarkin résoudre un problème d’audition chaque semaine – elles ont également un groupe Facebook de soutien secret pour ceux qui veulent creuser plus profondément. Sur Le monde hilarant de la dépression, l’animateur John Moe explore la santé mentale avec humour via des discussions avec ses copains de comédie. S’étendant souvent sur deux heures, The Mental Health Illness Happy Hour explore les traumatismes, la dépendance et les pensées négatives. Les épisodes présentent des conversations avec des célébrités comme Jameela Jamil, ainsi que des médecins pour obtenir des conseils pratiques. @Thepsychologymum d’Instagram (psychologue clinicienne Dr Emma Hepburn) a publié A Toolkit For Modern Life en septembre, rempli d’illustrations mignonnes et de conseils pratiques pour lutter contre l’anxiété. Le meilleur yogi Nahid de Belgeonne recommande When Things Fall Apart de Pema Chodron. Elle dit: «Le livre est un trésor de sagesse pour continuer à vivre lorsque nous sommes submergés par la douleur et les difficultés.» Très 2020 alors. Si vous avez décidé que le moment est venu de commencer la thérapie, Parlez-vous mieux: le guide de thérapie, de conseil et d’auto-assistance d’une personne confuse vous aidera à déterminer quelle approche vous convient le mieux. Pour un léger soulagement, tournez-vous vers Dawn O’Porter Life in Pieces. Alors que le reste d’entre nous mangeait trop et pleurait dans nos entrées au levain, l’écrivain a concocté une collection de réflexions et d’essais sur l’année la plus étrange jamais enregistrée.

Thérapie en ligne

Comme tant d’autres choses, la thérapie est devenue numérique pendant le verrouillage, et des fournisseurs en ligne tels que Talkspace ont signalé une augmentation de la demande. Robert Batt, psychothérapeute et directeur clinique du Recovery Center (TRC), qui a commencé à offrir des sessions de groupe en ligne gratuites pour les novices qui s’isolent dans les salles universitaires, déclare: «Zoom permet à nos patients de combler le fossé entre leurs besoins cliniques et leur nervosité compréhensible. entamant un nouveau chapitre de leur rétablissement. »

Il est essentiel de faire vos recherches lorsque vous recherchez un thérapeute, car la plupart se spécialisent dans des types de thérapie particuliers et vous devez trouver quelqu’un avec qui vous résonnez à un niveau personnel et avec qui vous vous sentez à l’aise – ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas nécessairement pour tout le monde. . Batt ajoute: «Je dis souvent que le thérapeute parfait est comme la personne à côté de laquelle nous nous asseyons dans un avion et finissons par raconter notre vie. La relation thérapeutique doit être sans effort et transformatrice, et cela est largement déterminé par l’adéquation entre le patient et le thérapeute.

Redonner

Vous vous souvenez de la montée de l’esprit communautaire lors du dernier verrouillage et à quel point cela a été réconfortant? Dix millions d’entre nous ont fait du bénévolat lors de la première vague. Avec un deuxième verrouillage sur nous, les gens ont plus que jamais besoin d’aide. Le projet Crisis (thecrisisproject.com), mis en place par Soumya Krishna, étudiante en mathématiques, est un programme encourageant les gens à écrire des lettres de gentillesse aux travailleurs clés. Inscrivez-vous à la campagne «Adoptez un grand-parent» de CHD Living Homes (chdliving.co.uk) pour les personnes âgées qui n’ont pas de petits-enfants. Vous manquez de temps? Faites un don à la campagne Food for London du Evening Standard, 30 £ aideront le Felix Project (thefelixproject.org) à livrer 165 repas aux personnes qui ont vraiment besoin d’aide. Trouvez une liste complète des façons de faire du bénévolat sur standard.co.uk.

Se sentir triste

Le trouble affectif saisonnier, également connu sous le nom de SAD, est une forme de dépression hivernale qui serait déclenchée par des changements dans la quantité de lumière du jour à laquelle nous sommes exposés pendant les mois d’automne et d’hiver – et les restrictions liées à Covid pourraient bien exagérer les symptômes cette année, selon la psychiatre du Prieuré Dr Natasha Bijlani. Les personnes qui travaillent à domicile et restent plus à l’intérieur peuvent être encore moins exposées au soleil qu’elles ne le feraient normalement, explique-t-elle. Les symptômes du TAS peuvent inclure des sentiments de faible estime de soi, de léthargie, de besoin de dormir plus que d’habitude, une baisse de la libido et une envie d’aliments sucrés. Elle recommande de travailler dans un endroit bien éclairé, de garder les stores et les rideaux grands ouverts; faire de l’exercice à l’extérieur autant que possible et ne pas oublier de se promener à l’heure du déjeuner; manger une alimentation équilibrée d’aliments riches en vitamines et éviter les mensonges. Certaines personnes trouvent un soulagement en utilisant des lampes de luminothérapie SAD, comme la lumière Lumie Vitamin L Slim SAD (lumie.com, 75 £), pendant environ 30 minutes chaque jour.

Réseaux de deuil

Une nouvelle vague de réseaux en ligne ciblant les plaignants de la génération Y a ouvert la conversation sur le deuil. Rachel Wilson a lancé The Grief Network (@griefnetwork), une communauté pour les personnes endeuillées dans l’adolescence, 20 et 30 ans, après la mort de sa mère il y a deux ans. «Communiquer et exprimer votre chagrin est l’un des seuls moyens de commencer à le surmonter», dit-elle. «Je voulais créer une communauté spécialement conçue pour les vingt-cinq ans, où les personnes touchées pourraient se rencontrer, partager leurs histoires et sentir qu’il y a de la place pour elles. Le réseau organise généralement des rencontres et des événements, mais accueille pour l’instant des ateliers en ligne et une émission de radio sur Foundation FM sur la gestion du deuil.

Parmi les autres ressources, citons Untangle (untanglegrief.com), un réseau social pour les personnes en deuil qui offre un soutien via sa nouvelle application sur tout, de l’organisation d’un enterrement au changement de situation financière après une perte, ainsi que des zooms hebdomadaires avec un psychothérapeute. Parlons de la perte (letstalkaboutloss.org) organise des rencontres mensuelles (désormais virtuelles) pour les 18-35 ans pour parler du chagrin, ainsi qu’un club de lecture sur le deuil; The Grief Gang, est un podcast hébergé par Amber Jeffrey, qui a perdu sa mère à 19 ans, qui vise à «normaliser le chagrin»; and Grief Tips (@grieftips) est un compte Instagram offrant des rappels doux sur la façon de soutenir les amis et la famille qui ont perdu quelqu’un.

Des ressources utiles

Envoyez SHOUT au 85258 pour obtenir un soutien en santé mentale