Les HS Trusts mettent en garde contre le déplacement prématuré de zones hors des restrictions Covid de niveau 3

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, doit annoncer les résultats de la dernière révision du système de niveaux du pays plus tard dans la journée.

Il fait suite à une action d’urgence pour placer Londres et certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire au niveau 3, le plus haut niveau de restrictions, plus tôt cette semaine.

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers – qui représente les fiducies hospitalières en Angleterre, a déclaré que le gouvernement avait raison de prendre cette décision.

Un nouveau suspect devrait être inculpé pour l’attentat de Lockerbie en 1988

Les procureurs américains demanderont bientôt l’extradition d’Abu Agila Mohammad pour qu’il soit jugé aux États-Unis, selon les médias américains.

L’attaque terroriste a tué 270 personnes dans la ville écossaise. La plupart des victimes du vol Londres-New York étaient des citoyens américains.

L’attentat à la bombe a déclenché des enquêtes mondiales et a entraîné des sanctions contre la Libye, qui a finalement rendu les responsables du renseignement recherchés dans les attaques en vue de poursuites en Europe.

Temps humide et venteux à venir avant que les températures ne plongent avant Noël

Un temps pluvieux et venteux est attendu au cours des prochains jours avant que les températures ne chutent avant Noël.

Le Met Office a prévu un temps détrempé pour une grande partie du pays à partir de vendredi, avec le pire des pluies concentrées dans le sud-ouest, où des inondations sont attendues.

Les pluies ensoleillées et les averses légères dans les régions du nord et de l’ouest du Royaume-Uni aujourd’hui seront déplacées par des averses plus fortes venant de l’ouest vendredi, ont annoncé des prévisionnistes.

Un avertissement météorologique jaune pour la pluie est en place pour les Cornouailles, le Devon et le sud du Pays de Galles, où des inondations sont probables et où des perturbations des services de transport et de l’alimentation électrique sont attendues, de minuit vendredi à 3 heures du matin samedi.

L’équipe de recherche de l’OMS se rendra à Wuhan pour enquêter sur les origines de Covid-19

Il y a près d’un an, en décembre 2019, la Chine a alerté l’OMS sur des cas de «pneumonie virale» dans la ville de Wuhan.

Les craintes que le virus se soit propagé des animaux aux humains ont conduit les autorités chinoises à fermer un marché humide à Wuhan.

Le président américain Donald Trump a affirmé que l’Institut de virologie de Wuhan était à l’origine du virus. Mais les agences de renseignement américaines ont démystifié ces théories du complot, affirmant qu’elles ont conclu que le coronavirus n’était «ni artificiel ni génétiquement modifié».

Hacker ‘se connecte au compte Twitter de Donald Trump en devinant que son mot de passe était MAGA2020!’

Les procureurs ont déclaré qu’ils ne puniraient pas Victor Gevers parce qu’il agissait “de manière éthique”.

Cela vient après que M. Gevers a partagé ce qu’il a dit être des captures d’écran de l’arrière-plan du compte du président américain le 22 octobre, lors des dernières étapes de l’élection américaine.

À l’époque, la Maison Blanche avait nié avoir été piratée, tandis que Twitter affirmait n’avoir aucune preuve de cela.

1778: Sir Humphry Davy, chimiste et inventeur de la lampe de sécurité pour mineurs, est né à Penzance.

1849: Thomas et William Bowler, fabricants de chapeaux de feutre, vendent leur premier melon.

1888: Ouverture du Lyric Theatre, sur Shaftesbury Avenue, Londres.

1903: Les frères Wright effectuent le premier vol contrôlé réussi dans un avion à moteur à Kill Devil Hills, près de Kitty Hawk, en Caroline du Nord.

1939: Le cuirassé allemand Admiral Graf Spee est sabordé au large de Montevideo, en Uruguay, après la bataille de River Plate.

1973: Plus de 30 personnes sont mortes après que des guérilleros arabes aient détourné un avion de ligne ouest-allemand à l’aéroport de Rome.

1983: Une voiture piégée de l’IRA a tué trois policiers et trois acheteurs de Noël, et en a blessé des dizaines d’autres à l’extérieur de Harrods à Knightsbridge à Londres.

1986: Davina Thompson a créé des antécédents médicaux lorsqu’elle a reçu à l’hôpital Papworth de Cambridge un nouveau cœur, de nouveaux poumons et un nouveau foie.