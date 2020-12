H

Les hôpitaux prêts à déployer le vaccin Covid la semaine prochaine alors que les premières livraisons devraient arriver

Cela vient après que l’armée aurait effectué des exercices de course à sec pour ce qui sera les plus grandes vacances de masse du pays, les premières livraisons du vaccin étant arrivées dès aujourd’hui.

Boris Johnson a mis en garde contre les «immenses défis logistiques» liés à la distribution du vaccin nouvellement approuvé, car il est apparu que la plupart des résidents des foyers de soins devront attendre pour le recevoir.

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à donner son feu vert au vaccin de Pfizer et BioNTech hier, ouvrant la voie au début des vaccinations la semaine prochaine.

Les pourparlers sur le Brexit s’étirent jusque dans la nuit alors que le temps presse jusqu’à l’échéance de l’accord commercial

Plusieurs boîtes de pizza ont été livrées sur le lieu des négociations hier soir alors que des responsables de Londres et de Bruxelles tentaient de conclure un accord.

Les dernières discussions interviennent avant la fin de la période de transition, le 31 décembre.

Les négociations se sont poursuivies après que Boris Johnson ait insisté sur le fait que la “ligne de fond” du Royaume-Uni sur un accord commercial post-Brexit était de “reprendre le contrôle”.

Certains étudiants ne devraient pas revenir à l’université avant le trimestre de février prochain

Les étudiants en médecine et ceux en stage ou en cours pratiques nécessitant un enseignement en personne en Angleterre doivent retourner à l’université entre le 4 et le 18 janvier.

D’autres matières seraient enseignées en ligne au début du trimestre, les étudiants revenant entre le 25 janvier et le 7 février, selon les conseils du ministère de l’Éducation (DfE).

Avertissements de neige et de glace lorsque les températures plongent à -10 ° C

De grandes parties de l’Écosse et des régions du nord de l’Angleterre, y compris les Pennines et les Yorkshire Moors, pourraient voir des conditions de neige et de glace et des perturbations de voyage.

Le mercure a chuté à -7 ° C pendant la nuit dans certaines régions du Royaume-Uni, mais un temps plus froid n’est pas encore venu, avec des températures qui devraient chuter à -10 ° C pendant la nuit dans certaines parties de l’Écosse.

Des loutres veuves découvrent une “ histoire d’amour de conte de fées ” pendant le verrouillage

Harris et Pumpkin se sont rencontrés à Sea Life Scarborough.

Pumpkin était seule après le décès de son partenaire Eric et le sanctuaire a décidé de contacter d’autres sanctuaires de loutres pour lui trouver un partenaire.

Harris, qui a perdu son partenaire il y a quatre ans, a maintenant été déplacé du sanctuaire de Cornish Seal pour la rencontrer dans ce qui a été décrit par le personnel du sanctuaire comme “la fin parfaite d’un conte de fées”.

1552: Mort du missionnaire espagnol Francis Xavier, qui aida Ignace Loyola à fonder les jésuites.

1836: Trois personnes meurent à Great Corby, près de Carlisle en Cumbrie, dans le premier déraillement mortel du chemin de fer.

1894: Robert Louis Stevenson, auteur de Treasure Island et d’autres ouvrages, meurt d’un accident vasculaire cérébral dans sa villa des Samoa.

1910: L’éclairage au néon, développé par le physicien français Georges Claude, est présenté pour la première fois au Mondial de l’Automobile de Paris.

1919: le peintre impressionniste français Auguste Renoir meurt près de Cannes. Il avait 78 ans.

1926: La romancière Agatha Christie disparaît de sa maison de Surrey. Elle a été découverte le 14 décembre sous un nom d’emprunt dans un hôtel à Harrogate, mais elle ne se souvenait pas comment elle y était arrivée.

1967: La première transplantation cardiaque a été réalisée par le Dr Christiaan Barnard et une équipe de chirurgiens en Afrique du Sud.

1984: Plus de 3 000 personnes sont mortes dans le déversement d’une usine de produits chimiques à Bhopal, dans le centre de l’Inde.

1988: le ministre de la Santé, Edwina Currie, a affirmé que la plupart de la production d’œufs de Grande-Bretagne était affectée par la salmonelle.

2012: St James’s Palace a annoncé que le duc et la duchesse de Cambridge attendaient leur premier bébé.