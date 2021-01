F

notre peuple est mort après que les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole américain

Une femme a été abattue par la police et trois autres sont décédées des suites “d’urgences médicales”, ont indiqué des responsables.

Jusqu’à présent, plus de 52 personnes ont été arrêtées – 47 d’entre elles pour violation du couvre-feu.

M. Biden a condamné les scènes de violence, affirmant que la démocratie américaine était sous «assaut sans précédent».

«Ce n’est pas une protestation, c’est une insurrection», a-t-il ajouté.

Le vaccin d’Oxford contre le coronavirus déployé chez les généralistes

La campagne de vaccination de masse fera un pas en avant considérable car le NHS en Angleterre a déclaré que le vaccin serait déployé à partir des chirurgies de généraliste à partir d’aujourd’hui.

Le développement survient après que le Royaume-Uni a signalé que 1041 personnes supplémentaires étaient décédées dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid-19 mercredi – le total quotidien le plus élevé depuis le 21 avril.

Un nombre record est également actuellement hospitalisé avec un coronavirus, avec 3500 autres admis en Angleterre le lundi 4 janvier.

Trois adolescents accusés du meurtre d’un garçon de 13 ans à Reading

Oliver Lucas Stephens, connu sous le nom d’Olly, est décédé dimanche après avoir été attaqué dans les champs de Bugs Bottom, Emmer Green.

Une fille de 13 ans, un garçon de 13 ans et un garçon de 14 ans ont été accusés de meurtre et de complot en vue de commettre des lésions corporelles graves en relation avec la mort du jeune.

Le trio, tous originaires de Reading, a été placé en détention provisoire pour comparaître plus tard dans la journée devant le Reading Magistrates ‘Court.

Les démocrates prennent le contrôle du Sénat américain avec deux victoires dans l’État de Géorgie

Raphael Warnock et Jon Ossoff ont battu respectivement les titulaires républicains Kelly Loeffler et David Perdue.

Ils ont remporté les deux sièges du Sénat de Géorgie – et avec eux, la majorité – alors que les votes finaux étaient comptés dans l’État.

Le changement radical de pouvoir à Washington sert une défaite stupéfiante à Donald Trump lors de ses derniers jours au pouvoir et améliore considérablement le sort du programme du président élu Joe Biden.

Averses de neige et brouillard verglaçant sur le chemin alors que les températures descendent jusqu’à -10 ° C

Des températures de congélation allant de 0 ° C à Londres à -10 ° C dans les vallées du Pays de Galles sont prévues pendant la nuit, ne remontant qu’entre 2 et 5 ° C pour la plupart des endroits au Royaume-Uni pendant la journée.

De cet après-midi à vendredi matin, un avertissement jaune pour la glace couvre le nord et l’ensemble des côtes est et ouest de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Seule une petite partie des zones du centre-sud sont exemptes d’alertes du Met Office.