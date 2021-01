U

K a le pire taux de mortalité quotidien de Covid au monde, selon une étude d’Oxford

La Grande-Bretagne a actuellement le pire taux de mortalité quotidien par coronavirus au monde, selon les données.

Les chiffres, rassemblés par une plateforme de recherche de l’Université d’Oxford, ont montré qu’une moyenne de 935 décès quotidiens au cours de la semaine dernière était l’équivalent de plus de 16 personnes sur un million qui meurent chaque jour avec Covid.

Le Royaume-Uni a dépassé la République tchèque, qui avait le taux de mortalité le plus élevé depuis le 11 janvier à 16,3, après avoir publié ses derniers chiffres de décès dimanche soir.

La pandémie a eu des effets dévastateurs sur le bien-être mental des jeunes

La crise des coronavirus a eu un «impact dévastateur» sur le bien-être mental des jeunes, les chômeurs étant plus susceptibles de se sentir anxieux et déprimés, suggère une nouvelle étude.

Les recherches menées par The Prince’s Trust suggèrent que l’expérience des jeunes qui ne sont pas dans l’enseignement, l’emploi ou la formation est plus négative que ceux qui travaillent et en formation.

L’organisme de bienfaisance pour la jeunesse a déclaré que son enquête auprès de 2 180 personnes âgées de 16 à 25 ans à travers le Royaume-Uni indiquait que plus de jeunes se sentent anxieux que dans les 12 ans d’histoire de l’étude.

Cela vient après qu’une enquête menée par l’Evening Standard a révélé qu’un demi-million d’enfants ont désormais besoin de soutien qui n’avaient pas de problème de santé mentale diagnostiqué avant la pandémie.

Un “ incident majeur ” déclaré comme Storm Christoph se dirige vers le Royaume-Uni

Un incident majeur a été déclaré dans le Yorkshire du Sud alors que la tempête Christoph devrait provoquer des inondations, des coups de vent et de la neige généralisés dans certaines parties du Royaume-Uni.

Les prévisionnistes ont émis un avertissement météorologique orange pour aujourd’hui et demain pour le centre du nord de l’Angleterre.

Jusqu’à 70 mm devraient tomber dans les zones autour de Manchester, Leeds et Sheffield, en particulier dans le nord du Peak District et dans certaines parties du sud des Pennines, 200 mm pourraient être possibles.

Trump “ lève les interdictions de voyager de Covid au Royaume-Uni, en Europe et au Brésil ”

Ils devraient se terminer par une nouvelle proclamation du président, qui doit quitter ses fonctions mercredi.

Les restrictions annulées ont exclu presque tous les citoyens non américains qui, au cours des 14 derniers jours, se sont rendus au Brésil, au Royaume-Uni, en Irlande et dans une grande partie de l’Europe.

La plupart sont en place depuis la mi-mars, lorsque M. Trump a signé des proclamations les imposant, tandis que l’interdiction d’entrée au Brésil a été imposée en mai.

Une femme âgée “ si chanceuse ” après qu’un cygne s’est écrasé à travers la fenêtre de la salle de bain

Un cygne a percuté la fenêtre à double vitrage d’une femme âgée quelques instants après avoir quitté la pièce.

Elle a entendu un fort fracas, a trouvé la fenêtre de sa salle de bain brisée et l’oiseau blessé sur le sol.

La cygne femelle a fini par couper et étourdi après l’incident et a été emmenée chez un vétérinaire à proximité où elle a passé plus d’une heure en chirurgie.