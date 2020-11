T

Rump accepte la transition à la présidence de Biden

Donald Trump a accepté qu’une transition formelle puisse commencer pour que Joe Biden prenne ses fonctions.

M. Biden a été déclaré «vainqueur apparent» des élections américaines par une agence fédérale clé, ouvrant la voie au début de la transition.

Un responsable fédéral a déclaré que la décision avait été prise après l’échec des efforts de M. Trump pour subvertir le vote dans les États du champ de bataille, plus récemment au Michigan.

Arrivées en Angleterre pour pouvoir couper la quarantaine s’ils paient pour un test de coronavirus

L’industrie du voyage a accueilli favorablement la politique, annoncée par le secrétaire aux Transports Grant Shapps, mais l’a qualifiée de “tardive”.

En vertu des nouvelles règles, les passagers qui arrivent d’une destination ne figurant pas sur la liste des corridors de voyage du gouvernement devront toujours s’isoler.

Mais ils peuvent réduire la période de 14 jours en payant pour un test d’une entreprise privée après cinq jours au coût de 65 £ à 120 £.

Les universités doivent couvrir le “ privilège blanc ” dans la formation pour lutter contre le harcèlement

Les dirigeants des universités devraient mieux faire connaître “le privilège, la fragilité et l’alliance des blancs” pour lutter contre le harcèlement racial sur les campus, ont déclaré les vice-chanceliers.

Les établissements devraient organiser une formation antiraciste avec le personnel et les étudiants afin de mieux comprendre les «microagressions» raciales.

Les microagressions sont “des formes subtiles et moins manifestes de racisme”, selon Universities UK (UUK).

Près de neuf produits Black Friday sur dix “ même prix ou moins chers avant ”

Le groupe de consommateurs a suivi les prix de 219 produits domestiques et technologiques populaires au cours d’une année, pendant six mois avant le Black Friday 2019 et six mois après.

Ses experts ont suivi les produits d’Amazon, AO.com, Argos, Currys PC World et John Lewis.

Il a constaté que 85 pour cent pouvaient être trouvés moins chers ou au même prix dans les six mois précédents.

Le dictionnaire Cambridge nomme le mot “ quarantaine ” de l’année

Le dictionnaire Cambridge a révélé que son mot de l’année pour 2020 était «quarantaine» après avoir pris un nouveau sens pendant la pandémie de coronavirus.

Il a devancé les autres mots finalistes «pandémie» et «verrouillage», qui étaient également parmi les plus recherchés entre janvier et la fin octobre de cette année.

Il y a eu une vague de recherches en quarantaine dans la semaine du 18 au 24 mars, lorsque des restrictions ont commencé à être imposées dans de nombreux pays en raison du Covid-19.

1434: La Tamise a gelé et, exactement 281 ans plus tard, elle a gelé à nouveau – assez dur pour qu’une foire du gel ait lieu sur la glace.

1713: Laurence Sterne, ecclésiastique, romancière et humoriste, est née à Tipperary.

1815: Naissance de Grace Darling, fille du gardien de phare et héroïne de l’épave du Forfarshire.

1849: Frances Hodgson Burnett, auteur de The Secret Garden et Little Lord Fauntleroy, est née à Manchester.

1859: Sur l’origine des espèces par Charles Darwin a été publié.

1864: Henri de Toulouse-Lautrec, peintre français célèbre pour sa scène de la basse vie parisienne, est né à Albi, dans le sud de la France.

1962: Le programme télévisé satirique That Was The Week That Was sort en direct de la BBC pour la première fois, présenté par le nouveau venu David Frost, avec du matériel écrit par John Cleese, également inconnu.

1963: Lee Harvey Oswald, accusé d’avoir tué le président Kennedy, est abattu par le propriétaire du club Jack Ruby au siège de la police de Dallas.

1965: Le gouvernement impose une limite de vitesse expérimentale de 70 mph sur les autoroutes.

1991: Freddie Mercury, chanteur principal du groupe de rock Queen, est décédé à l’âge de 45 ans.

2005: La plus grande refonte des lois sur les licences en plus de 50 ans est entrée en vigueur. Il permettait aux pubs, bars, clubs et magasins en Angleterre et au Pays de Galles de servir de l’alcool plus longtemps – et même 24 heures sur 24.