V-day ‘alors que les premières personnes au Royaume-Uni s’apprêtent à se faire vacciner contre le coronavirus

Les centres hospitaliers du Royaume-Uni se préparent à vacciner les plus de 80 ans et certains agents de santé et personnel soignant, marquant le début du plus grand programme de vaccination jamais organisé par le NHS.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il était “immensément fier” des scientifiques qui ont développé le nouveau jab.

Il a également félicité le personnel du NHS pour avoir travaillé “sans relâche” pour que le déploiement du vaccin se produise, le Royaume-Uni devenant le premier pays au monde à commencer à vacciner les gens avec le vaccin.

Le Premier ministre est prêt à affronter le Brexit à Bruxelles dans une tentative ultime de sortir de l’impasse

Le Premier ministre et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont accepté la réunion après un long appel téléphonique pour faire le point sur les pourparlers hésitants.

Malgré l’engagement à une réunion, la paire a reconnu que des différences significatives subsistaient, les accords commerciaux expirant le 31 décembre.

Des sources britanniques ont déclaré qu ‘”aucun progrès tangible” n’avait été réalisé pendant les négociations, qui semblaient désormais “très délicates”.

Kay Burley désolé d’avoir enfreint les règles de Covid en célébrant son 60e anniversaire

La journaliste de l’émission a déclaré qu’elle fêtait samedi son 60e anniversaire dans un restaurant “conforme à Covid” et qu’elle a ensuite “sauté dans un autre” lieu pour utiliser la salle de bain.

Le rassemblement aurait eu lieu à Londres, qui est soumis à des restrictions de niveau 2.

Ardern s’excuse pour les échecs après le rapport sur l’attaque terroriste néo-zélandaise

Le rapport de la Commission royale d’enquête de près de 800 pages publié aujourd’hui a conclu que malgré les lacunes de divers organismes, il n’y avait aucun signe clair que l’attaque menée par Brenton Tarrant était imminente.

Mais il a détaillé les défaillances du système de police pour vérifier les licences d’armes à feu et a déclaré que les agences de renseignement néo-zélandaises se concentraient sur la menace posée par l’extrémisme islamique plutôt que sur les suprémacistes blancs.

Parmi 44 recommandations, le rapport recommandait au gouvernement de créer une nouvelle agence nationale de renseignement.

Un chiot retrouvé abandonné dans un seau récupère et devient un chien renifleur de la police

Un chiot abandonné dans un seau en 2019 s’est rétabli pour devenir un chien renifleur de la police à succès.

Dustin était l’un des quatre chiots cocker trouvés abandonnés dans un jardin à Redhill, dans le Surrey, en juillet de l’année dernière.

Le groupe d’enfants de six semaines avait de graves infections de la gale, des yeux et des oreilles et nécessitait beaucoup de soins.

Après avoir récupéré et trouvé une nouvelle maison, Dustin s’est avéré être trop difficile à gérer pour ses nouveaux propriétaires, mais a trouvé sa vocation à la place avec l’unité des chiens de police du Surrey et du Sussex.

Dustin a été jumelé avec Pc Steph Barrett, qui l’a renommé Badger, et il y a six mois, il s’est qualifié pour devenir un chien renifleur. L’homme de 20 mois est maintenant formé à la recherche de drogues, d’argent et d’armes, et a déjà eu un impact, a déclaré la force.

65 avant JC: Horace, poète romain, est né en Pouilles vénusiennes.

1542: Mary, reine des Écossais, est née au palais de Linlithgow.

1733: Un homme du Dorset a rapporté avoir vu un disque d’argent poli dans le ciel – la première observation connue d’un objet volant non identifié, ou OVNI.

1854: Le pape Pie IX règle une ancienne controverse en déclarant que la mère du Christ, la Vierge Marie, est préservée de tout péché dès sa conception.

1859: Thomas de Quincey, essayiste et opiomane, meurt en Ecosse.

1864: Le pont suspendu de Clifton sur la rivière Avon à Bristol, conçu par Brunel, est inauguré.

1894: James Thurber, humoriste américain et créateur de Walter Mitty, est né à Columbus, Ohio.

1941: la Grande-Bretagne et les États-Unis déclarent la guerre au Japon.

1980: John Lennon est abattu à New York par Mark David Chapman.

1991: Les dirigeants des trois républiques – la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine – forment une «communauté d’États indépendants» et prononcent la mort de l’Union soviétique.