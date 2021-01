L

ondon perd dans la course au vaccin Covid alors que Sadiq Khan demande la distribution de plus de doses

Un appel urgent a été lancé aujourd’hui pour que davantage de vaccins contre les covides soient distribués à Londres, car il a été révélé que la capitale perdait face au reste du pays.

Le maire Sadiq Khan a déclaré à Boris Johnson que des fournitures supplémentaires étaient désespérément nécessaires – et que les Londoniens âgés de 40 à 60 ans devaient les recevoir dès que possible après que les personnes âgées et les agents de santé et de soins aient reçu leurs coups.

Le problème est apparu hier lorsque le chef du NHS chargé de la réponse aux covid dans la capitale a révélé que la capitale recevait moins de doses de vaccins Pfizer et Oxford par habitant.

En effet, les vaccins sont distribués également entre les réseaux de soins primaires à travers le pays, sur une base supposée «équitable». Parce que la population de Londres vit plus étroitement géographiquement, cela signifie qu’il y a moins de vaccins à administrer à tous ceux qui doivent être inoculés.

Des patients de l’hôpital King’s College sont envoyés dans des hôtels pour libérer des lits pour les cas critiques de Covid

Les patients hospitalisés doivent être libérés tôt d’un hôpital de Londres afin de libérer des lits pour les patients atteints de Covid-19 gravement malades – certains étant envoyés dans des hôtels.

Les propriétaires de la chaîne Best Western, le London Hotel Group (LHG), accueilleront les patients jugés prêts à quitter le King’s College Hospital.

Cela survient alors que le service de santé subissait une pression extraordinaire alors que les chiffres officiels montraient que les décès au Royaume-Uni dus à Covid-19 avaient dépassé 81 960.

Les ministres sous pression pour réviser le plan de repas gratuits dans les écoles après l’indignation suscitée par les maigres colis

Downing Street a déclaré que le contenu de certains colis alimentaires était «totalement inacceptable» et le gouvernement étudie la question.

Le gouvernement est maintenant confronté à des appels pour déployer d’urgence son programme national de bons pour les repas scolaires gratuits, après que les images partagées sur les médias sociaux ont montré des colis de mauvaise qualité et de faible valeur envoyés aux familles pendant le verrouillage.

Le footballeur de Manchester United Rashford – qui a été à l’origine d’une campagne visant à offrir des repas scolaires gratuits aux enfants qui en ont besoin – a demandé que le système soit réparé «rapidement».

Mike Pence exclut d’utiliser le 25e amendement pour destituer Donald Trump à la suite de l’émeute au Capitole américain

Alors que la Chambre des représentants était au bord de la destitution de M. Trump, le vice-président M. Pence a encouragé le Congrès à éviter les actions visant à «diviser davantage et enflammer les passions du moment».

M. Trump a précédemment refusé d’assumer toute responsabilité dans l’émeute du Capitole américain, dans laquelle ses partisans se sont écrasés dans le bâtiment, et a déclaré que son discours pour la foule était «tout à fait approprié».

Sir David Attenborough “ holographique ” fera partie d’un procès montrant les pouvoirs de la 5G

Sir David Attenborough doit être diffusé de manière holographique sous les yeux des gens via une application de réalité augmentée, dans le cadre d’un essai visant à démontrer le potentiel de la 5G.

Le diffuseur prendra une nouvelle forme aux côtés de plantes et de créatures scientifiquement précises, offrant aux utilisateurs une expérience d’apprentissage immersive sur le monde naturel.

BBC Studios travaille sur le projet avec la société de contenu immersif Factory 42, EE et les Royal Botanic Gardens, et il sera publié aux côtés de la prochaine série de la BBC The Green Planet.

Le programme est l’un des nombreux financés par un fonds gouvernemental de 28 millions de livres sterling qui vise à montrer comment la 5G peut être utilisée pour améliorer la connectivité et améliorer la vie des gens.

1864: Stephen Foster, compositeur américain de chansons et de ballades de ménestrel (The Old Folks At Home, Beautiful Dreamer, etc.) meurt après s’être cogné la tête sur un pot de chambre.

1887: Sophie Tucker, chanteuse et star de vaudeville connue en Amérique comme «la dernière des Red Hot Mamas», est née en Russie.

1893: Le Parti travailliste britannique indépendant est formé par Keir Hardie.

1904: le compositeur anglais Richard Addinsell est né. Son œuvre la plus célèbre est le Concerto de Varsovie qu’il a écrit pour le film de 1941 Dangerous Moonlight.

1921: Le premier brevet britannique pour les essuie-glaces est déposé par Mills Munitions de Birmingham.

1942: Le pilote d’un chasseur à réaction expérimental est le premier à quitter son avion via un siège éjectable d’urgence.

1962: Une épidémie de variole s’est propagée dans toute la Grande-Bretagne.

1964: Un Capitol Records réticent sort le premier album des Beatles aux États-Unis «pour voir comment ça se passe». I Wanna Hold Your Hand est devenu leur single le plus vendu – un million d’exemplaires ont été vendus au cours des trois premières semaines.

1982: Un Boeing 737 s’est écrasé sur un pont, heurtant cinq navires et tuant 78 personnes, sur la rivière Potomac à Washington DC.

1990: Une unité d’infiltration de l’armée a abattu trois hommes qui volaient un magasin de paris dans l’ouest de Belfast, provoquant un tollé parmi les républicains. Deux des pillards étaient cagoulés et portaient des répliques de fusils.

2010: Le pape Benoît XVI rencontre et pardonne la femme qui l’a renversé à la messe du réveillon de Noël en 2009.

2013: 12 Years A Slave de Steve McQueen a remporté le très convoité Golden Globe du meilleur film dramatique.