Les restrictions de Covid à Noël “ ne font que jeter de l’huile sur le feu de Covid ”

Le gouvernement britannique et les administrations décentralisées ont convenu d’un assouplissement temporaire des mesures qui permettra à trois ménages de se mélanger dans une bulle du 23 au 27 décembre.

Le professeur Andrew Hayward a déclaré que la décision prévue d’assouplir les mesures au cours de la période des fêtes revenait à «jeter de l’huile sur le feu de Covid».

«Je pense que cela entraînera certainement une augmentation de la transmission», a-t-il déclaré. «Cela entraînera probablement une troisième vague d’infection, avec des hôpitaux envahis et plus de décès inutiles.»

Le Royaume-Uni a dépensé 10 milliards de livres sterling supplémentaires en EPI en raison d’un stock “ insuffisant ” et d’une augmentation de la demande, selon un rapport

Le Royaume-Uni a dépensé 10 milliards de livres supplémentaires en prix gonflés pour les équipements de protection individuelle en raison d’un stock “insuffisant” et d’une augmentation de la demande mondiale, a conclu un rapport.

Les responsables des achats du ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) ont dû faire face à des prix gonflés pour le kit de sécurité, payant 1300% de plus pour certains articles par rapport aux prix de 2019.

C’est ce que révèle un rapport du National Audit Office (NAO), qui a déclaré que les fournisseurs avaient fait un effort énorme pour augmenter les fournitures d’EPI après avoir réalisé que les stocks n’étaient pas suffisants.

Cependant, comme l’impact de la pandémie commençait déjà à se faire sentir dans le monde au début du printemps, les responsables ont payé “des prix très élevés étant donné les conditions de marché très inhabituelles”, selon son rapport.

Deux blessés dans une attaque terroriste présumée dans un grand magasin de la ville suisse de Lugano

Un suspect a été arrêté, a déclaré la police, après que les victimes aient été attaquées dans la ville de Lugano et laissées avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

La police fédérale suisse a déclaré que l’incident était “vraisemblablement motivé par le terrorisme” et s’est déroulé mardi après-midi dans la ville de langue italienne.

Joe Biden: la frontière irlandaise doit rester ouverte après le Brexit

Le président élu des États-Unis, s’adressant aux journalistes à Wilmington, dans le Delaware, a déclaré qu’une décision visant à fermer la frontière «n’était tout simplement pas la bonne».

Cela vient après que M. Biden ait discuté du Brexit avec Boris Johnson plus tôt en novembre lors de l’un de ses premiers appels téléphoniques à d’autres dirigeants mondiaux en tant que président élu.

Bake Off couronne son plus jeune vainqueur

L’étudiant universitaire Peter Sawkins, 20 ans, d’Édimbourg a battu ses rivaux Laura Adlington et Dave vendredi pour assurer la première place de la finale d’hier soir.

Alors que la mauvaise performance de Laura dans les deux premiers tours a vu ses espoirs s’effondrer, le juge Paul Hollywood a déclaré que la compétition était «aussi proche d’un match nul que j’ai jamais vu».

Lui et le co-juge Prue Leith ont convenu que Peter était presque au coude à coude avec Dave, 30 ans, un garde de sécurité du Hampshire.

S’exprimant après la diffusion de la finale de la saison sur Channel 4, Peter a admis que garder le secret sur sa victoire s’était avéré particulièrement délicat.

1748: Isaac Watts, qui a écrit les hymnes When I Survey The Wondrous Cross et Ô Dieu, notre aide dans le passé, est mort.

1823: Ouverture du premier quai de plaisance, The Chain Pier à Brighton. Il a fermé en 1896 et a été détruit dans une tempête la même année.

1882: Pour vaincre les pirates du droit d’auteur, Iolanthe de Gilbert et Sullivan a été créée à Londres et en Amérique, la première émission à ouvrir simultanément dans les deux pays.

1884: Le lait évaporé est breveté par John Meyenberg, de St Louis, USA.

1952: La pièce d’Agatha Christie, The Mousetrap, ouvre à Londres, au Ambassadors Theatre. Richard Attenborough a joué le détective, et des avis ont déclaré que la pièce avait eu un “ bon degré de succès ”.

1969: John Lennon rend son MBE pour protester contre l’implication britannique au Biafra et le soutien à l’action américaine au Vietnam.

1984: Les plus grandes stars du rock britanniques, répondant à un appel de Bob Geldof, se sont réunies sous le nom de Band Aid pour enregistrer Do They Know It’s Christmas, au profit de l’appel à la famine éthiopien.

2005: La légende du football George Best, une ancienne star de Manchester United, de Fulham et d’Irlande du Nord, qui était alcoolique de longue date, est décédée des suites d’une défaillance d’organes multiples, à l’âge de 59 ans.

2010: Bernard Matthews meurt à l’âge de 80 ans. Le fermier et homme d’affaires est devenu un nom familier après avoir amassé une fortune de plusieurs millions de livres grâce à son vaste empire avicole et est apparu dans une série mémorable de publicités télévisées.