Le bilan des morts de K Covid pourrait atteindre 150000 avant que la pandémie ne “ s’éteigne ”, prévient un scientifique de Sage

Boris Johnson a insisté sur le fait qu’il prenait «l’entière responsabilité» de la réponse à la pandémie et a déclaré «nous avons fait tout ce que nous pouvions» pour minimiser les souffrances.

Le professeur Calum Semple, qui siège au Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage), a prédit qu’il pourrait y avoir des dizaines de milliers de morts supplémentaires.

Il a averti que chaque décès de Covid «représente probablement quatre ou cinq personnes qui survivent mais sont endommagées» par la maladie.

Le chiffre de 100000 a été atteint le même jour que le nombre de cas de coronavirus enregistrés dans le monde a dépassé les 100 millions.

Le pays avec le plus de cas est les États-Unis, avec plus de 25 millions, selon les données de l’Université Johns Hopkins. L’Inde a enregistré plus de 10 millions de cas et le bilan du Brésil dépasse 8,8 millions.

Un enseignant “ attentionné et dévoué ” meurt de Covid le 25e anniversaire

Claudia Marsh est décédée à l’hôpital universitaire royal le jour de son 25e anniversaire après avoir contracté le virus.

Mme Marsh était également une bénévole caritative active, travaillant avec Talking Eating Disorders (TEDS) et l’organisation de lutte contre les sans-abri The Whitechapel Centre à Merseyside.

Sur une page de collecte de fonds, la famille de Claudia a demandé aux personnes en deuil de faire un don aux deux organismes de bienfaisance au lieu d’envoyer des fleurs.

Le prince Charles, les stars du football et les célébrités exhortent les gens à se souvenir de l’Holocauste

Dans un message enregistré pour l’événement de mercredi à l’occasion de la Journée commémorative de l’Holocauste (HMD), le prince a parlé de son thème d’être la lumière dans les ténèbres.

Il a déclaré: “Au moment où je parle, la dernière génération de témoins vivants est tragiquement en train de quitter ce monde, donc la tâche de témoigner nous incombe.”

Impeachment de Trump: le Sénat rejette la décision de rejeter le procès … mais le résultat indique qu’il ne sera pas condamné

Le vote de procédure 55-45 pour écarter une objection à l’affaire du sénateur Rand Paul met le Sénat au compte rendu en déclarant la procédure constitutionnelle.

Cela signifie que le procès sur la destitution de M. Trump, le tout premier d’un ancien président, commencera comme prévu dans la semaine du 8 février.

Mais le vote d’hier soir montre qu’il est peu probable qu’il y ait suffisamment de votes pour une condamnation, ce qui nécessite le soutien de tous les démocrates et de 17 républicains, soit les deux tiers du Sénat.

Cochon d’Inde aveugle et sa soeur soignante à la recherche d’une nouvelle maison

Ami, un cobaye noir de six ans, est guidée par sa sœur grise, Yuki, car elle est complètement aveugle.

Le couple a été accueilli par la RSPCA Danaher Animal Home dans l’Essex au début de janvier après que leur propriétaire ne puisse plus s’occuper d’eux – et l’organisme de bienfaisance cherche maintenant une nouvelle maison pour eux.