Cummings inquiétant devrait quitter la position de Downing Street “ d’ici Noël ”

L’assistant principal de Boris Johnson, Dominic Cummings, devrait quitter son poste d’ici la fin de l’année, a-t-on rapporté.

M. Cummings a déclaré que les rumeurs selon lesquelles il menaçait de démissionner avaient été «inventées», après avoir supposé qu’il suivrait le directeur des communications Lee Cain en quittant le numéro 10.

Cependant, il a déclaré à la BBC que «sa position n’avait pas changé depuis mon blog de janvier» lorsqu’il a écrit qu’il espérait se rendre «largement redondant» d’ici la fin de 2020.

La BBC a également cité une source de Downing Street disant que M. Cummings serait «hors du gouvernement» à Noël.

Des vaccins Covid pourraient être transportés par avion pour éviter la perturbation des frontières du Brexit, dit Hancock

Matt Hancock a déclaré qu’il était “confiant” qu’une scission sans accord avec le bloc ne retarderait pas les approvisionnements, craignant que l’accès au vaccin Pfizer ne soit affecté par le départ de la Grande-Bretagne de l’UE.

Le ministre du Cabinet a déclaré à l’heure des questions à la BBC que le gouvernement pourrait utiliser le vaccin, qui est fabriqué en Belgique, afin d’éviter tout problème.

“ Rush to pub ” avant le deuxième verrouillage pourrait avoir alimenté une augmentation record des cas de coronavirus, avertissent les experts

Une ruée vers le pub avant le deuxième verrouillage national a peut-être alimenté l’augmentation record des cas de Covid-19 qui ont suivi, ont averti les experts.

Le Royaume-Uni a annoncé jeudi 33470 autres cas de coronavirus positifs, soit 39% de plus qu’à la même période la semaine dernière. Le chiffre était le plus élevé du pays depuis l’épidémie de coronavirus et intervient une semaine après le début du deuxième verrouillage.

Les scientifiques pensent que le pic soudain aurait pu être causé par des gens qui se démenaient pour socialiser avant que les mesures strictes n’entrent en vigueur.

Les Américains “ effrayés ” par l’homme noir à la Maison Blanche ont conduit à la présidence de Donald Trump, selon Barack Obama

L’ancien président américain a déclaré que les Américains qui avaient voté pour Trump en 2016 étaient la proie des «esprits sombres qui se cachaient depuis longtemps aux confins du parti républicain moderne – xénophobie, anti-intellectualisme, théories du complot paranoïaque, une antipathie envers les noirs et les bruns . »

John Lewis Christmas Advert 2020: la vidéo se concentre sur les actes de gentillesse

La publicité dépouillée a fait ses débuts sur les canaux de médias sociaux de la marque ce matin – et est un départ des clips à succès des années précédentes, qui ont présenté des personnalités comme Elton John et ont été soutenus par des bandes sonores interprétées par Lily Allen et Gabriella Aplin.

Pour 2020, le clip très attendu consiste en une série d’histoires courtes, toutes illustrant des actes de gentillesse aléatoires. La ligne de sangle de la publicité est «Give A Little Love» et est publiée pour marquer la Journée nationale de la gentillesse aujourd’hui.

1312: Edward III, roi d’Angleterre à partir de 1327, est né.

1460: le prince Henri du Portugal – Henry le Navigateur – décède à l’âge de 66 ans.

1805: Johann Georg Lehner invente le hot dog.

1850: Robert Louis Stevenson, auteur de Treasure Island et Dr Jekyll And Mr Hyde, est né à Édimbourg.

1851: Début d’un service télégraphique entre Londres et Paris.

1941: HMS Ark Royal torpillé par un U-boot allemand, il coule le lendemain.

1947: Hugh Dalton, chancelier de l’Échiquier, démissionne après avoir admis avoir divulgué des propositions fiscales à un journaliste quelques minutes avant de présenter le budget.

1954: La Grande-Bretagne remporte la première Coupe du Monde de Rugby League, battant la France 16-12 à Paris.

1969: Des manifestants anti-guerre à Washington, DC ont organisé une «marche contre la mort» symbolique.

1970: Un cyclone tropical de 120 mph frappe la région densément peuplée du delta du Gange dans l’est du Pakistan (aujourd’hui Bangladesh), tuant environ 500 000 personnes en une nuit.

1990: Tim Berners-Lee a écrit la première page Web sur un poste de travail NeXT.

1994: les électeurs suédois ont décidé de rejoindre l’Union européenne par référendum.