toute personne testée positive pour covid “ pourrait être payée 500 £ ”

L’objectif des propositions, qui coûteraient jusqu’à 450 millions de livres sterling par semaine, serait d’encourager davantage de personnes à passer des tests et à s’isoler.

Un tel plan serait la «position privilégiée» du ministère de la Santé de Matt Hancock, selon les rapports d’hier soir.

Le paiement de 500 £ s’appliquerait indépendamment de l’âge, du statut professionnel ou de la capacité de travailler à domicile.

Les statues seront retirées de Guildhall en raison de liens d’esclavage

La City of London Corporation a voté pour réinstaller des monuments aux politiciens William Beckford et Sir John Cass à Guildhall parce qu’ils ont accumulé des richesses grâce à la traite des esclaves et symbolisent «une tache sur notre histoire».

Cela survient quelques jours après que le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a déclaré que la Grande-Bretagne ne devrait pas essayer de modifier son passé, car de nouvelles protections juridiques signifiant que les statues historiques ne seront supprimées que dans «les circonstances les plus exceptionnelles».

Les températures pourraient tomber à -10 alors que la tempête Christoph cède la place à un froid glacial

Les résidents des foyers de soins faisaient partie des personnes évacuées après des inondations dans plusieurs régions du nord-ouest et du pays de Galles après des jours de fortes pluies.

Un prévisionniste du Met Office a déclaré, cependant, qu’il allait être «plus hivernal maintenant» alors que la tempête s’éloignait vers l’est.

Le météorologue Craig Snell a ajouté: «Nous perdons la pluie mais gagnons un peu plus froid et peut-être aussi un temps hivernal.»

Un avertissement météorologique jaune pour la glace est en place le long d’une grande partie des côtes ouest jusqu’à 10 h aujourd’hui.

Gemma Collins rend hommage à la star de TOWIE et à la “ légende de l’Essex ” après sa mort à l’âge de 57 ans

L’homme d’affaires, devenu célèbre en tant que propriétaire de la discothèque Sugar Hut dans l’émission de télé-réalité, a été retrouvé mort jeudi à son domicile de Bulphan, dans l’Essex.

Il est apparu pour la première fois dans The Only Way Is Essex (TOWIE) en 2011 lors de la deuxième série de l’émission – et son fils Kirk, 32 ans, faisait partie de la distribution originale.

Collins, James Argent, Lauren Goodger et Mario Falcone faisaient partie des stars actuelles et anciennes de l’émission de télé-réalité qui ont rendu hommage à la «légende de l’Essex».

Collins a déclaré qu’elle était «choquée et attristée» par la nouvelle, et a déclaré que Norcross était «l’un des gentils» et «toujours un gentleman».

Kate félicite les infirmières du NHS de faire un effort supplémentaire dans la pandémie de coronavirus

La duchesse de Cambridge a félicité les infirmières du NHS pour avoir fait un effort supplémentaire dans la pandémie de coronavirus.

On a raconté à Kate l’histoire d’une infirmière principale, Vasu Lingappa, qui tenait la main d’un patient mourant et jouait son groupe préféré Bon Jovi après que sa femme ne pouvait pas se rendre à son chevet.