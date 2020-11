T

Le dollar a plongé et les cours des actions ont bondi aujourd’hui alors que les traders du monde entier estimaient que Joe Biden était susceptible de remporter une nette victoire aux élections américaines d’aujourd’hui.

Alors que les sondages se maintenaient pour une victoire de Biden, le dollar a chuté tout au long de la session alors que les investisseurs pariaient qu’une présidence de Biden apporterait la stabilité et, s’il remportait à la fois le Sénat et la Chambre des représentants, un plan de relance jumbo Covid-19 pour ces parties de l’économie la plus touchée.

Lee Hardman, analyste de devises à la banque MUFG, a déclaré: «La baisse du dollar a été étonnamment forte, mais les gens parient que c’est une victoire de Biden qui encouragera les gens à investir dans des actifs plus risqués.

Une machine politique américaine plus stable donnerait probablement aux investisseurs la confiance nécessaire pour passer du dollar refuge aux marchés émergents, en particulier en Asie, a-t-il déclaré.

“En plus de cela, les gens parlent d’un stimulus démocrate de 3 à 4 billions de dollars si nous obtenons la prétendue victoire démocrate de la vague bleue.”

Les traders du monde entier resteront éveillés ce soir pour regarder les résultats arriver et ajuster leurs paris, alors voici un calendrier de ce à quoi s’attendre, basé sur les événements électoraux de 2016.

Mais n’oubliez pas que les décomptes pourraient prendre plus de temps que d’habitude, car les votes par correspondance et anticipés sont une caractéristique sans précédent. Le processus de comptage pourrait prendre plus de temps ou être plus susceptible de relever des défis que jamais.

Voici la chronologie de vos traders électoraux américains

11 heures du soir: Le décompte commence: les États républicains de l’Indiana et du Kentucky ferment leurs bureaux de vote

11h30 à minuit: L’agence de presse AP appelle l’Indiana et le Kentucky pour les républicains et le Vermont pour les démocrates. Le dollar tient bon

Minuit: La Caroline du Sud républicaine ferme les bureaux de vote,

New Hampshire démocratique, Vermont, Virginie fermer

La Floride et la Géorgie sont fermées

12h30 La Virginie occidentale républicaine ferme ses bureaux de vote

Les États Swing de la Caroline du Nord et de l’Ohio ferment

AP appelle la Virginie occidentale pour les républicains. Le dollar tient bon.

1h du matin Républicain Alabama, Kansas, Mississippi, Missouri, Oklahoma, S Dakota, Tennessee fermer

Démocrate Connecticut, Delaware, DC, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, N Jersey, Rhode Island fermer

États Swing Michigan, Pennsylvanie, Texas fermer

1 h à 13 h 30 AP appelle Oklahoma, Caroline du Sud, Tennessee pour les républicains

AP appelle Delaware, DC, Mass., Maryland, New Jersey pour les démocrates

2h du matin Louisiane républicaine, Nebraska, Dakota du Nord, Wyoming fermer

Démocrate Colorado, Minnesota, Nouveau-Mexique, New York fermer

Les États Swing Arizona et Wisconsin se ferment

2-3h du matin AP appelle l’Arkansas, le Kansas, la Louisiane, le Dakota du Nord, le Nebraska, le Dakota du Sud et le Wyoming pour Trump

AP appelle New York pour Biden

GRAND NUMÉRO D’APPEL 1: AP appelle le Texas – le premier état swing. S’il revient à Trump avec une assez petite majorité, le dollar tient bon. Un gros gain et le dollar chute peut-être jusqu’à 1%, car cela pourrait indiquer que nous avons un autre choc Hilary Clinton entre les mains. Une victoire de Biden verrait le dollar plonger peut-être de plus de 1%, car cela indiquerait qu’une vague bleue pourrait arriver. AP appelle également le 1er district du Congrès du Nebraska, un autre État swing actuellement républicain

3h du matin Républicain Idaho, Montana, Utah fermer

Swing State Iowa ferme

3-3h30 AP appelle le Missouri et le Montana pour les républicains

AP appelle le Nouveau-Mexique pour les démocrates

BIG CALL NUMBER 2: AP appelle l’état du swing Ohio avec le dollar qui réagit à la hausse ou à la baisse en fonction de la victoire de Trump ou de Biden.

3h30-4h MÉGA APPEL DE LA NUIT: AP appelle l’état du champ de bataille en Floride. Une victoire de Trump ici fait monter le dollar de 1%. Une victoire de Biden le fait probablement tomber

AP appelle le Colorado et la Virginie pour les démocrates

4h du matin Fermeture des bureaux de vote démocratiques de Californie, de l’Oregon et de Washington

4h-16h30 AP appelle l’Idaho pour les républicains

AP appelle la Californie, Hawaï, l’Oregon et Washington pour les démocrates

GRAND NUMÉRO D’APPEL 3: AP appelle la Caroline du Nord. Une petite victoire de Trump sera remportée dans sa foulée par le dollar, mais une victoire de Biden frappera durement la monnaie. Une grande victoire de Trump ajoutera aux espoirs du marché qu’un bouleversement est en cours – le dollar pourrait bondir de 1% ou plus

4h30-17h AP appelle l’Utah pour les républicains

GRAND APPEL NUMÉRO 4: AP appelle la Géorgie. Après près de trois décennies de républicain, Biden a entraîné cet État dans une course au coude à coude. La victoire de Trump fait monter le dollar, le plus gros est le plus élevé. La victoire de Biden voit la monnaie plonger

5h du matin Fermeture de l’Alaska républicain

Le démocrate Hawaï ferme les bureaux de vote.

5-5h30 AP appelle la majorité de la Chambre: la victoire des démocrates semble inévitable, de sorte que les marchés ont peu de chances de bouger.

AP appelle le Nevada pour les démocrates

GRAND NUMÉRO D’APPEL 5: AP appelle à l’Iowa. En 2016, Trump a gagné à une majorité massive. S’il le tient, le dollar tient bon. Si Biden gagne, le billet vert s’affaiblit et les actions asiatiques, désormais ouvertes à la négociation, remontent – victoire en vue. Mais à ce stade, même s’il a perdu la Floride, la Caroline du Nord et la Géorgie, Trump pourrait encore gagner.

6h30 GRAND APPEL NUMÉRO 6: Sur la base de la dernière fois, c’est à ce moment que l’AP appelle la majorité du Sénat. Les républicains se sont battus pour sauver leur majorité. S’ils échouent, le dollar pourrait glisser. Les cours des actions en Asie augmenteront à mesure que les investisseurs parieront sur ce plan de relance budgétaire. Une victoire républicaine voit le dollar monter et les actions chuter.

6h30 à 7h AP appelle le Maine pour les démocrates

GRAND NUMÉRO D’APPEL 7: AP appelle la Pennsylvanie. Un autre siège proche, Biden a un avantage mince, donc une victoire pour lui voit les actions asiatiques et le dollar tenir ferme. La victoire pour Trump fait le contraire même s’il a eu une mauvaise nuit jusqu’à présent, il peut toujours gagner s’il gagne le Wisconsin et le Michigan

À partir de 7h AP appelle l’Alaska pour les républicains

AP appelle le Minnesota et le New Hampshire pour les démocrates

GRAND APPEL NUMÉRO 8: AP appelle le Wisconsin, l’Arizona et le Michigan – avec la Pennsylvanie, il pourrait encore avoir une légère chance de victoire, ou au moins une marge de défaite étroite, conduisant à des jours, voire des semaines d’actions juridiques et de différends . Le dollar grimperait, le cours des actions chuterait dans toute l’Europe si, en milieu de matinée, nous n’avons pas de gagnant clair.

7h30 La dernière fois, c’était le plus grand appel de tous, quand AP a appelé la présidence. Plus cela prend de temps, plus le dollar rebondit et les actions chutent alors que le monde attend.

(tous les horaires grâce au New York Times et MNI-Market News)