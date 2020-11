T

Le dernier verrouillage a été consacré principalement à réapprovisionner le chariot à alcool et à googler des recettes de pain aux bananes sans farine, et bien que nous ayons pleinement l’intention de continuer avec ces deux choses en quarantaine 2.0, les quatre prochaines semaines offrent l’occasion parfaite de nourrir le corps et l’esprit. – votre santé mentale vous en remerciera.

Considérez les 28 prochains jours une chance de réinitialiser, de consacrer enfin le temps de clouer votre pose de corbeau, de commencer à journaliser ou d’être cohérent avec votre cardio.

Que vous soyez adepte du yoga, du Pilates, de la musculation ou de la course à pied – voici les défis qui vous stimuleront et vous donneront un sentiment de communauté bien nécessaire tout au long de l’isolement – allons au moins là-dedans avec de bonnes intentions …

Devenez yogi

Besoin de zen? Consacrez les quatre prochaines semaines à perfectionner votre chien descendant et vous en récolterez tous les avantages.

Sur le sanctuaire des âmes, Cat Meffan, super forte et souple, offre un essai gratuit de sept jours à sa plate-forme d’adhésion au yoga en ligne, qui vise à aider à «développer votre confiance intérieure et extérieure grâce au pouvoir du yoga et de la méditation». sept pratiques de 30 minutes, avec un objectif différent chaque jour. Une fois que vous êtes accro, l’abonnement mensuel coûte 22 £ et comprend deux nouveaux flux de 60 minutes, deux nouveaux flux de 30 minutes, ainsi que l’accès à deux défis de yoga de 31 jours, si vous souhaitez approfondir votre pratique. Vous ferez des handstands à Noël.

MoreYoga, quant à lui, a lancé le 30-day Self Care Cocoon, une initiative qui vous encourage à consacrer 30 minutes à votre corps à travers un flux de vinyasa doux nourrissant chaque matin, plus 30 minutes de journalisation chaque jour en lock-out. Les cours Wake Up et Flow débuteront le jeudi 5 novembre sur YouTube à 8 heures du matin chaque jour de la semaine et à 10 heures le week-end, les non-membres peuvent s’inscrire pour un abonnement mensuel de verrouillage pour un accès complet pour 39 £.

Faire des gains

L’entraîneur personnel Alice Liveing ​​a lancé un défi de 28 jours, qui débutera le 5 novembre, basé sur un entraînement progressif de surcharge, qui augmente progressivement votre effort à chaque session. Elle propose quatre entraînements de musculation de 20 minutes par semaine, les lundis et jeudis ciblent le bas du corps, tandis que les mardis et vendredis se concentrent sur le haut du corps, avec une journée de repos entre les deux, une séance de Metcon (conditionnement métabolique) en sueur le samedi et des étirements. Les dimanches. Chaque session sera mise en ligne sur sa page Instagram à 7 heures du matin tous les matins, mais sera enregistrée sur IGTV, ce qui signifie que vous pouvez les faire à tout moment, n’importe où. Vous aurez besoin de quatre haltères, deux plus légers pour le haut du corps et deux plus lourds pour le bas (Alice utilise 8 kg et 12 kg), mais vous pouvez improviser avec deux objets de la même manière si vous n’avez pas de poids.

Ailleurs, les professionnels de la musculation de Team Foundry ont lancé Where the Strong Belong, une plate-forme en ligne remplie de sessions en direct et à la demande, y compris les célèbres cours Combine et Sweat du studio, dirigés par leur équipe d’experts, dont Laura ‘Biceps’ Hoggins et Ben Gotting. Procurez-vous un essai gratuit de sept jours pour un avant-goût, l’abonnement mensuel coûte 19,99 £ par la suite.

Continuez à tourner

Spin addicts, écoutez, tout n’est pas perdu dans le verrouillage. Digme propose une solution intelligente pour vous empêcher de tourner loin de chez vous pendant que ses huit studios londoniens restent fermés en offrant une option de location de vélos flexible sans engagement à long terme. Pour 79 £ par mois, vous pouvez louer un vélo spin bike Keizer m3i lite (le même modèle utilisé dans les studios Digme) et avoir accès à plus de 80 cours en direct et à la demande par semaine dirigés par Kim Hartwell et Claudia Mirallegro (y compris spin, yoga, force, HIIT et respiration) – ou vous pouvez payer 29,99 £ pour ce dernier sans vélo. Les utilisateurs peuvent télécharger l’application iPad pour accéder aux cours.

Sculpter et transpirer

Ciara London a formé une équipe de plus de 9000 personnes sur Instagram dans Lockdown 1.0 – et maintenant elle est de retour en offrant des entraînements quotidiens gratuits en direct pour tout le monde. Ses fans célèbres incluent Maya Jama et Rita Ora – mais ces entraînements sont ouverts à tous. À partir du jeudi 5, elle dirigera un cours de 50 minutes du lundi au vendredi à midi, ainsi qu’une séance de 11 h le samedi et de 10 h 30 le dimanche. Chaque entraînement prend un objectif différent, de la boxe Tabata au saut et du HIIT aux abdos, en passant par l’AMPRAP complet du corps. Vous aurez besoin d’haltères (ou d’improviser avec du shampoing / des bouteilles d’eau), des kettlebells (ou un sac à dos rempli) et une corde à sauter – attendez-vous à transpirer beaucoup.

Méga kilométrage

Le premier verrouillage a transformé tout le monde en coureurs en herbe, mais si vous avez besoin de motivation maintenant, c’est un peu plus froid, vous avez l’embarras du choix avec des défis axés sur la course à pied.

Faites du bien pendant que vous y êtes en vous inscrivant au défi Make a Move Movember, qui encourage tout le monde à courir ou à marcher 60 km au cours du mois – 60 pour les 60 hommes que nous perdons à cause du suicide chaque heure, toutes les heures à travers le monde .

Le défi de novembre «Coach Cory’s Mile a Day» de Cory Wharton-Malcolm, fondateur de TrackMafia, sur l’application Nike Run Club consiste à adopter des habitudes saines dans le cadre d’une routine quotidienne qui profitera à la fois à l’esprit et au corps. «Nous sommes des créatures d’habitude qui ratent un certain nombre de choses lorsque nous sommes isolés. J’espère que cela aidera les gens et les communautés à continuer de se connecter virtuellement jusqu’à ce que nous puissions tous fonctionner à nouveau ensemble », dit-il. Attendez-vous à des exercices de course, des échauffements et des entretiens avec des spécialistes de la course à pied sur la récupération, la mobilité et le massage. Inscrivez-vous en téléchargeant l’application et en ajoutant Cory comme ami.

Si vous recherchez un PB hors de quarantaine, alors l’entraîneur de course Tashi Skervin-Clarke, de la méthode TSC, lance un méga plan d’entraînement de huit semaines sur 10 km conçu pour vous aider à terminer l’année en vous sentant fort. En commençant le 9 novembre, vous travaillerez à augmenter la vitesse et l’endurance pour devenir un coureur plus efficace – il vous suffit de pouvoir courir pendant 30 minutes sans vous arrêter. L’adhésion coûte 25 £ et comprend trois sessions audio guidées par semaine, ainsi que deux cours en ligne sur les méthodes TSC pour compléter votre formation.

Membres plus longs et plus maigres

Pour un impact moindre, inscrivez-vous à un mois de cours en ligne Katie Gray’s Kind by KG qui vous donne accès à sept cours en direct par semaine (60 £ / mois). La technique de Katie associe Pilates dynamique et barre pour conditionner, sculpter et tonifier le corps, tout en étant gentil avec les articulations, vous remarquerez un noyau plus fort et serez plus grand en un rien de temps. Les cours ont lieu tous les matins entre 7h15 et 9h et vous aurez besoin d’un ballon de Pilates, d’un bandeau de cuisse, d’un long bandeau et de poids légers.

Louisa Drake, une autre experte dans la livraison de physiques sculptés et ancienne PT à Gwyneth Paltrow et Victoria Beckham, a lancé LDM Lockdown Reset, un plan holistique pour recentrer le corps et l’esprit en tenant compte du temps-moi. L’abonnement Early Bird coûte 90 £ et comprend l’accès à des cours quotidiens Zoom, des ateliers de santé et de bien-être et des conseils de remise en forme et de nutrition. Le reste débutera le samedi 7 novembre, optez pour l’adhésion plus le kit d’entraînement à domicile LDM (115 £) pour tout le kit dont vous aurez besoin pendant que vous y êtes – bandes de boucle, bande de résistance, boule de stabilité et disques de glisse .

Mélanger

Si l’entraînement croisé est votre truc, Psycle vous a trié avec son plan Feel Great en 28 comprenant des cours de tonification, de transpiration et de relance. C’est assez simple: au cours des quatre prochaines semaines, vous comptez bouger six fois par semaine, y compris trois entraînements de tonification à la barre ou à la force, deux cours de Met-Con, de Cardio Barre ou de Ride en sueur et un cours de yoga ou de méditation revitalisant. Vous pouvez obtenir un essai gratuit de 14 jours de Psycle at Home ici, les abonnements illimités coûtent 35 £ / mois.