C’est le premier lundi de retour (au même bureau de fortune), il fait sombre, il fait froid et généralement sombre. Mais attendez! Un vaccin est en cours de déploiement, la liberté est quelque part à l’horizon et les vacances devraient être au rendez-vous plus tard dans l’année.

De plus, dans des nouvelles encore meilleures, beaucoup d’entre nous, ayant passé la majeure partie de 2020 à la terre, ont maintenant des congés annuels supplémentaires à dépenser. Selon Skyscanner, 55% des gens prévoient de reporter 11 jours dans la nouvelle année. Il est temps de commencer à planifier.

Monde, nous venons pour vous…

(Babylonstoren)

Le long transporteur: Afrique du Sud

Alors que la nouvelle variante Covid enlève l’Afrique du Sud de la liste à court terme, à condition que la situation s’améliore, la tournée des Lions de rugby reportée devrait toujours se dérouler en juillet 2021 en Afrique du Sud et Skyscanner a déjà connu une augmentation de la demande de vols. à Cape Town et Johannesburg. Mélangez sport et safari avec un itinéraire de sept nuits de Gane & Marshall chronométré pour coïncider avec les premier et deuxième tests, où vous passerez quatre nuits luxueuses dans la réserve de gibier de Sabi Sands et trois nuits au Cap, le tout réservé avec des matchs des Lions ( à partir de 3825 £ par personne; ganeandmarshall.com). Plus au nord, dans le parc national Kruger, accédez à la liste complète des seaux avec un séjour au Ngala Treehouse (andbeyond.com) à énergie solaire et au-delà. Les rencontres avec les girafes sont presque garanties. À une heure du Cap, une visite à Wineland est un must, et un séjour à la ferme hôtel Babylonstoren est essentiel. C’est par les gens derrière le Newt dans le Somerset, donc vous savez que c’est bon (à partir de 374 £, Babylonstoren.com).

(Ngala Treehouse, et au-delà)

Le city break: Göteborg

La deuxième ville de Suède a été nommée destination la plus durable au monde au cours des quatre dernières années et Lonely Planet l’a saluée comme la ville verte pour 2021. Fait: environ 65% des transports de la ville fonctionnent à l’énergie renouvelable. Séjournez à la boutique Bolthole Pigalle (à partir de 62 £ par nuit; hotelpigalle.se) pour son emplacement central et son bar animé sur le toit. Une fois que vous avez fait le plein de fika dans la célèbre chaîne de cafés hipster Da Matteo et de cocktails expérimentaux dans les bars d’Andra Langgatan et de Tredja Langgatan, dirigez-vous vers un séjour baigné par l’océan à Pater Noster. L’un des phares les plus spectaculaires de Suède, à seulement 30 km en bateau, il a été luxueusement rénové avec un coin couchage extérieur vivifiant sur les falaises, si vous vous sentez courageux. Pêche en haute mer, plongée sous-marine, kayak et cours de cuisine sont tous disponibles, tout comme un bain à remous d’eau de mer chauffé (à partir de 435 £ par nuit, paternoster.se/en/).

(Pater Noster)

Le classique: l’Espagne

Les voyages à l’étranger étaient interdits pour la plupart d’entre nous l’année dernière et, selon ABTA, pour 2021, la plupart des gens partiront vers le familier. Pensez à la France, à l’Italie et à la Grèce (si le Brexit ne fait pas des voyages en Europe une solution complète). Le plus populaire est cependant l’Espagne. Madrid est une excellente option avec le nouveau Four Seasons (fourseasons.com) qui, contre toute attente, a ouvert ses portes en septembre. Une autre option ultra-glamour est le Mandarin Oriental Ritz (mandarinoriental.com) néoclassique incroyablement opulent qui ouvrira enfin ses portes restaurées au printemps 2021. Aux Baléares, la société de villas de luxe The Thinking Traveller a déclaré Majorque sa prochaine destination avec sept nouvelles propriétés sur l’île, d’une ferme du 18ème siècle à une finca de caractère dans un domaine privé de 150 hectares au pied des montagnes de la Serra de Tramuntana (thethinkingtraveller.com). Sur la petite île de Minorque, le nouveau centre artistique Hauser & Wirth sur Isla del Rey, qui doit ouvrir ses portes en 2021, attirera certainement les gens. Les voyages à bulles privés d’Insight Vacations comprennent des routes de campagne épiques de 9 jours en Andalousie qui vous permettront d’admirer les images, les sons et le sherry de Jerez, Séville, Malaga et Ronda (à partir de 1976 £ par personne; insightvacations.com).

(The Thinking Traveller, Majorque)

The staycay: Royaume-Uni

Staycations sont là pour, euh, rester. «Les gens ont maintenant découvert la facilité et la nature réparatrice d’une staycation et vont sauter dans une voiture ou un train, plutôt que dans un avion, pour un court week-end», déclare Serena Guen, fondatrice du magazine Suitcase. Notre obsession collective pour les Highlands ne va nulle part. «Le haut de ma liste est New Hall Mains, un groupe de chalets de luxe magnifiquement conçus à Ross-shire» (newhall-mains.com). Kuoni (kuoni.co.uk) propose une nouvelle collection de vacances au Royaume-Uni et en Irlande et Riviera Travel (rivieratravel.co.uk) a lancé sa première gamme de circuits au Royaume-Uni, y compris «Walk and Discover». Sur la côte sud, Soho House est sur le point d’ouvrir un avant-poste à Brighton et la célèbre chaîne Pig est en train de transformer Madehurst Lodge, classé Grade II, dans le West Sussex en The Pig dans les South Downs. Il y a aussi beaucoup à faire à notre porte avec le Mayfair Townhouse (des gens derrière Cliveden et Chewton Glen), Nobu Portman Square et la “ super boutique ” The Londoner tous prêts à nous montrer un bon moment en 2021.

(La maison de ville de Mayfair)

L’aventure américaine: New York et au-delà

Les Londoniens ont une histoire d’amour durable avec la deuxième plus grande ville du monde. Skyscanner a vu un énorme bond dans les recherches de vols vers la Grosse Pomme, en fait c’est la destination la plus recherchée. Il y a beaucoup à être excité cette année. Deux hôtels spa bons pour l’âme vont bientôt apaiser les Manhattanites fatigués: AMAN New York devrait ouvrir ses portes au printemps et, de l’autre côté de la ville sur les rives de l’Hudson, le groupe de bien-être OG Six Senses ne sera pas loin derrière. Une fois que vous avez trouvé votre ville, faites un plus grand voyage et dirigez-vous vers The Finger Lakes. «À seulement quelques heures de New York, la région de Finger Lakes dans le nord de l’État de New York est un véritable joyau caché», déclare Holly Rubenstein, animatrice du podcast The Travel Diaries. «Non seulement il regorge de beautés naturelles avec d’innombrables chutes d’eau imposantes, des forêts luxuriantes étendues et, bien sûr, onze lacs spectaculaires en forme de doigts, mais il abrite également certains des plus beaux vignobles, brasseries et fermes de la côte Est. restaurants de table. » Séjournez aux Inns of Aurora, une collection de propriétés historiques au bord du lac qui s’agrandit ce printemps pour inclure un spa perché de 15000 pieds carrés entouré de champs de lavande – l’un des plus grands de l’État de New York (innsofaurora.com/)

(AMAN New York)

L’équipe de rêve: le Monténégro et la Croatie

«Le Monténégro a des montagnes enneigées et des lacs immaculés pour les amoureux de la nature, des villes médiévales protégées par l’UNESCO pour la culture, et la prestigieuse riviera Adriatique compte 117 plages magnifiques», déclare Rubenstein. Pas étonnant que le groupe hôtelier de luxe One & Only l’ait choisi comme lieu de sa première incursion en Europe – One & Only Portonovi, sur la baie préservée de Kotor, ouvre en mars. Associez-vous à la Croatie où Black Tomato (blacktomato.com) peut organiser une excursion en yacht d’île en île, des vignobles de Primosten à l’île chic et artistique de Lopud 1483 (lopud1483.com).

(One & Only Portonovi)

La solution nature: Norvège

«Je m’attends à ce que les gens recherchent des régions sauvages et des zones d’une beauté naturelle exceptionnelle où ils peuvent être assurés de beaucoup d’espace ouvert, d’air frais et d’immersion dans la nature – comme la Norvège», déclare John O’Ceallaigh, fondateur du cabinet de conseil en voyages de luxe Lute.co. Vous trouverez des fjords, des cascades, de la pêche en mer ainsi que les belles aurores boréales dansantes en hiver et l’éternel soleil de minuit pendant les mois d’été. Séjournez dans la boutique de 8 chambres Lyngen Lodge pour des nuits douillettes au feu de bois sur les rives du fjord de Lyngen (lyngenlodge.com). Sur l’île de Senja, la société de tournée Discover the World a organisé des expériences de vie locale où seulement huit invités seront immergés avec les personnes qui vivent et travaillent sur l’île. De la recherche de nourriture côtière aux criques cachées, c’est une façon unique de voir le pays (à partir de 2523 £; Discover-the-world.com)

(

Camp de tentes de Nayara au Costa Rica

/ Nayara)

Le sanctuaire durable: le Costa Rica

Paresseux! Crocodiles! Toucan! Les forêts tropicales! La faune du Costa Rica est l’événement principal. Ou est-ce les plages? Le surf? Ou les habitants décontractés? Quelle que soit votre confiture, vous la ferez dans l’une des industries touristiques les plus durables au monde. «Le pays fonctionne à près de 100% d’énergie propre et renouvelable», déclare Guen de Suitcase. «Il a les taux de coronavirus les plus bas d’Amérique latine et propose une gamme de lodges écologiques d’aventure pour tous les types de voyageurs.» Séjournez au Nayara Tented Camp, l’une des trois retraites écologiques de luxe au pied du volcan Arenal. Attendez-vous à des tentes incroyablement chics avec des douches extérieures, des baignoires sur pattes et des piscines privées avec vue sur vous-même (à partir de 680 £; nayaratentedcamp.com).