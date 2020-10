Google Assistant est désormais disponible sur les nouveaux téléviseurs intelligents Samsung aux États-Unis, ont annoncé les entreprises. L’assistant AI sera disponible sur les modèles de téléviseurs intelligents Samsung 2020, y compris les modèles 2020 8K et 4K QLED, les téléviseurs Crystal UHD 2020, les ensembles Frame et Serif 2020 et les modèles Sero et Terrace 2020. La mise à jour sera d’abord disponible aux États-Unis et sera bientôt déployée dans d’autres pays, selon Google.

Appuyez sur le micro de la télécommande du téléviseur pour activer l’Assistant et les utilisateurs pourront changer de chaîne, ouvrir des applications et régler le volume du téléviseur avec des commandes vocales. Les téléviseurs avaient déjà des paramètres de commande vocale disponibles qui pouvaient être contrôlés avec le micro de la télécommande, mais vous devrez lui dire que vous souhaitez utiliser Google Assistant plutôt que l’assistant Bixby par défaut de Samsung. Et vous pouvez également contrôler d’autres appareils domestiques intelligents que vous avez connectés à l’Assistant Google. Après avoir installé une mise à jour OTA, les utilisateurs peuvent activer l’Assistant sur leur téléviseur Samsung en accédant à Paramètres> Général> Voix> Assistant vocal.

Il y avait des indices que Samsung envisageait davantage d’utilisations pour Google Assistant, avec des rapports au cours de l’été selon lesquels les entreprises négociaient pour mettre l’Assistant en évidence sur les appareils Samsung. On ne sait pas tout à fait ce que cela signifie pour Bixby, que Samsung a introduit en 2017, mais la société aurait commencé à supprimer progressivement certaines fonctionnalités de réalité augmentée de Bixby.

Google a également annoncé que le Lenovo Smart Clock Essential compatible avec l’Assistant est désormais disponible, que nous avons examiné en août. L’horloge, qui coûte 49,99 $ – un peu moins cher que les autres horloges à assistance vocale – peut diffuser des listes de lecture et des podcasts, ajouter des articles à des listes de courses, passer des appels et contrôler d’autres appareils intelligents compatibles.