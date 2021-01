Tous les problèmes du premier programme de contrôle du stimulus n’ont pas été résolus. Certains contribuables américains qui ont utilisé un logiciel de préparation de déclarations de revenus en ligne pourraient voir leurs chèques de 600 $ plus tard que d’autres parce que les chèques ont été envoyés aux sociétés de services, comme TurboTax ou H&R Block, au lieu de celles qui ont utilisé leurs services. Le problème pourrait toucher jusqu’à 14 millions de personnes, a déclaré une source du secteur bancaire à NBC News plus tôt cette semaine.

Des millions d’Américains ont déjà commencé à recevoir les paiements de 600 $ au cours de la dernière semaine de décembre, si l’IRS avait leurs informations de dépôt direct. Cependant, certaines personnes qui ont utilisé le tracker «Get My Payment» de l’IRS ont découvert que leur paiement était allé sur un autre compte bancaire. Il s’agit d’un problème similaire qui s’est manifesté lors du premier tour de contrôle du stimulus.

Certains contribuables qui utilisent les services de «transfert de remboursement» qui permettent aux services de préparation de déclarations de soustraire des frais de leur remboursement d’impôt ont vu leurs paiements retardés. Le préparateur crée généralement un compte bancaire temporaire pour recevoir le remboursement d’un contribuable, puis prélève les frais avant d’envoyer le remboursement au client. Cela signifie que le fichier de l’IRS aurait un compte bancaire temporaire, qui a depuis été fermé dans de nombreuses situations. Selon le cas, certains clients pourraient éventuellement voir les fonds, soit directement déposés, soit sous forme de carte de débit prépayée.

D’autres pourraient voir des retards encore plus longs si leur paiement est envoyé sous forme de chèque papier physique. Certains pourraient même le recevoir sous forme de crédit sur leurs impôts 2020. “Dans certains cas, l’argent a été envoyé sur un compte différent de celui du premier paiement de relance au printemps dernier”, a déclaré H&R Block dans un communiqué à NBC News.

Les clients de TurboTax touchés par le problème de l’IRS pourraient voir leurs paiements déposés sur leurs comptes bancaires d’ici vendredi, a déclaré la porte-parole Ashley McMahon à USA Today plus tôt cette semaine. Les paiements seront envoyés sur le même compte bancaire où le client a reçu son remboursement de taxe 2019, et la mise à jour pourrait ne pas être immédiatement sur l’outil «Obtenir mon paiement», a déclaré McMahon. «Nous avons travaillé sans relâche avec le Trésor et l’IRS pour obtenir des paiements de relance à nos clients», a-t-elle expliqué. “Nous savons à quel point ces fonds sont importants pour tant d’Américains et nous regrettons qu’une erreur IRS ait causé un retard.”

En ce qui concerne les clients de H&R Block, la société a déclaré que les paiements de relance à ses clients seraient envoyés sous forme de dépôt direct, de chèque ou de cartes émeraude, une carte prépayée utilisée pour les déclarations de revenus. Les clients qui n’ont pas reçu leur paiement de 600 $ peuvent appeler H&R Block au 800-HRBLOCK. Les clients qui utilisent une carte émeraude peuvent contacter le 866-353-1266. L’IRS a ordonné aux Américains de ne pas appeler l’agence, mais plutôt de trouver des réponses sur le site Web de l’IRS.