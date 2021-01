Voulez-vous faire partie d’Acapulco Shore? Connaître les exigences | Instagram

Désormais l’un des programmes les plus regardés par les jeunes “Rive d’Acapulco“Il recrute de nouveaux éléments, donc si vous voulez en faire partie, ce sont les exigences alors vous voulez sûrement en prendre note, cela vous intéressera beaucoup.

C’est vrai, l’une des émissions de téléréalité les plus controversées qui existent aujourd’hui est “Acapulco Shore” et il semble qu’il serait à la recherche de nouveaux éléments pour faire partie du programme.

Donc, si vous souhaitez faire partie de cette émission de télé-réalité et devenir le nouveau Mané, Celia Lora, Talia ou être comme El Potro, Jawy ou tout autre de vos membres préférés, vous devez le savoir.

En fait, dans les mêmes réseaux sociaux du programme, une série d’exigences que les candidats qui souhaitent faire partie de la nouvelle saison du programme Acapulco Shore devraient satisfaire.

Une série d’exigences intéressantes sont celles que les personnes intéressées à faire partie de cette émission de télé-réalité très controversée devraient répondre.

Une des conditions que vous devez remplir est que vous soyez une personne attirante qui aime faire de l’exercice et rester dans un état de «forme physique».

De plus, vous devez avoir entre 20 et 30 ans, avec une disposition pour sortir, faire la fête et vous montrer sans aucun scrupule comme vous êtes, mais à la télévision, même s’il y a une sorte de d3snudo.

Donc, si vous vous identifiez facilement à cela, laissez-nous vous dire que vous pourriez être un excellent membre de Rive d’Acapulco.

Il convient de mentionner que jusqu’à présent, cela n’a pas été confirmé par la production d’Acapulco Shore, qui a vécu sa dernière saison sur les belles et paradisiaques plages de Mazatlán.

L’année dernière, nous avons pu apprécier comment pendant plusieurs semaines les membres d’Acapulco Shore ont vécu pleinement la vie nocturne de Mazatlán, Sinaloa, où ils ont diverti de nombreuses personnes de toute l’Amérique latine pendant une saison de plus.

D’un autre côté, il semble que la prochaine saison d’Acapulco Shore pourrait représenter un mariage très spécial pour tous ses adeptes et c’est Manelyk et Jawy ils se sont fiancés à une soirée exclusive et extrêmement luxueuse qui s’est tenue hier soir dans un hôtel de Tatacoa, en Colombie.

Et bien que la réunion ait eu lieu pour célébrer l’anniversaire de Manelyk, c’était finalement le cadre idéal pour que Jawy s’agenouille devant elle et lui demande de l’épouser devant ses amis les plus proches, tous issus de l’émission de télé-réalité à succès de MTV comme Karime, Ignacia Michelson, Jey ou Eduardo.

Le “Mane Fest 2021” s’est tenu dans un luxueux hôtel colombien, qui a adapté ses installations pour que les “aca shores” vivent une expérience spectaculaire à la lumière de la lune et avec une fête comme celle qu’ils font habituellement dans leur différentes aventures

Chacun d’eux est apparu avec des tenues assez vaporeuses pour profiter de la soirée luxueuse, qui s’est conclue par la proposition la plus attendue de l’histoire d’Acapulco Shore.

Comme prévu, Manelik et ses invités ont partagé des photos et des vidéos de leur arrivée à l’hôtel colombien et après le moment qui marquera sans aucun doute l’anniversaire de l’influenceuse et de la femme d’affaires pour toujours.

Tout le monde profitait de la nuit, quand Jawy décida de serrer sa petite amie dans ses bras et de s’agenouiller devant elle pour la surprendre avec la bague et la demande en mariage.

Mane a réussi à demander “C’est une blague, non?” et quelques secondes plus tard, il vérifia les intentions de son partenaire et accepta l’offre idyllique.

Comme nous l’avons mentionné, les images du moment romantique où Mane a montré sa bague de fiançailles devant ses invités ont été partagées sur les réseaux sociaux et en quelques heures elles sont devenues une tendance et ont attiré l’attention de tous les adeptes d’Acapulco Shore, qui attendent déjà. dans l’attente du mariage du couple identifié comme Mawy.

