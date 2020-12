Vous ajouterez Disney + Dinosaures à votre catalogue La nostalgie commence! | Réforme

La célèbre série Jim Henson arrivera bientôt sur la plateforme de Disney + pour enchanter ses millions de fans et les remplir de nostalgie, car l’une des séries les plus appréciées des années 90 reviendra dans les foyers des abonnés de la plateforme.

Il ne fait aucun doute que les plateformes de streaming sont ce qu’elles sont aujourd’hui et grâce à elles, nous pouvons avoir à portée de main un nombre important de séries et de films que l’on ne trouve souvent pas sur d’autres sites Internet.

Grâce à Collider, il est rapporté que le catalogue Disney + arrivera très bientôt Dinosaures, la populaire série Michael Jacobs et Bob Young qui a gagné en popularité au début des années 1990 et qui a été répétée pendant longtemps en Amérique latine et dans d’autres parties du monde.

Il est incroyable de voir à quel point l’entreprise de souris est de plus en plus engagée envers ses utilisateurs, elle ne se reposera donc pas tant qu’elle n’apportera pas le meilleur contenu du marché sur ses écrans.

Comme vous vous en souvenez, Dinosaures était une série comique familiale diffusée de 1991 à 1994, au contact de quatre saisons et de 65 épisodes, relatant la vie de la famille Sinclair, des dinosaures anthropomorphes qui habitent des dizaines de millions d’années avant Jésus-Christ.

À travers les chapitres, nous assistons à leur quotidien, une approche d’un type de famille américaine de la classe moyenne qui, avec ses aventures, voulait partager des enseignements et des valeurs avec le public, y compris des problèmes sociaux controversés, atteignant ainsi un statut de mythe parmi petits consommateurs d’écran.

Il est à noter qu’il a été partiellement produit par l’entreprise Jim Henson, en charge de développer d’autres classiques comme El Cristal Encantado ou El Laberinto.

En fait, on a beaucoup parlé de la portée des dinosaures dans les années 1990, beaucoup soulignant même que la série était un produit en avance sur son temps.

C’est ainsi que d’ici le 29 janvier 2021, il sera disponible sur la plateforme de Disney + et de cette manière, les nouvelles générations auront l’occasion de plonger dans son histoire.

Collider a eu l’occasion de s’entretenir avec le producteur exécutif de la série Brian Henson qui est extrêmement enthousiasmé par l’arrivée de Dinosaurs sur la plateforme de streaming appartenant à l’une des plus grandes entreprises du divertissement d’aujourd’hui.

Bien qu’elle ait été sur Hulu jusqu’à très récemment et qu’elle ait eu beaucoup de succès là-bas, je pense que le public la trouvera plus facilement sur Disney Plus, ce qui est génial. Cela a fière allure sur Disney Plus. Lorsqu’ils ont décidé de leur sort, ils sont finalement arrivés à la conclusion que les dinosaures devraient se retrouver sur Disney Plus. Je pense qu’il y trouvera une base d’audience plus récente et plus large. “

En outre, Henson a également évoqué ses journées sur le plateau de Dinosaurs il y a plusieurs décennies, qui ont été une période de grands efforts pour les acteurs et le reste de l’équipe, qui ont dû subir de longues heures de travail pour faire avancer le produit.

C’était très ambitieux et très amusant. Nous avons filmé cinq jours par semaine, mais c’était souvent 14 heures par jour. Cela pourrait donc durer 70 heures en cinq jours. Le programme de tournage de lundi commençait à 7 heures du matin et se terminait souvent à 9 heures du soir. “

«Vendredi, je commençais à filmer à 16 heures et je terminais à 7 heures le samedi matin, car nous avions encore assez de temps pour que les gens dorment entre les jours. Maintenant, je ne pourrais jamais le faire. La pensée de travailler si dur me rend nerveux. Je ne pourrais plus jamais recommencer. “

