Se lancer dans la réalisation d’une saga cinématographique offre de nombreuses opportunités narratives que, dans un projet normal, vous n’avez pas. Par exemple, pour surprendre les téléspectateurs en récupérant des personnages déjà apparus dans un autre épisode de la saga. Et ils n’allaient pas être moins le producteur exécutif Kevin Faige, créateur de l’univers cinématographique Marvel, et son équipe de cinéastes. L’une des dernières choses satisfaisantes pour lesquelles ils ont opté à cet égard est liée à le Geraldine par WandaVision (Jac Schaeffer, 2021), la mini-série vient de sortir sur Disney Plus.

Monica Rambeau, un super-héros majeur

Tel que rapporté par Marvel Studios, la voisine de WandaVision, Geraldine, est en fait Monica Rambeau, qui apparaît comme un enfant dans Captain Marvel

Cette voisine de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), alias Scarlet Witch, et Vision (Paul Pettany) dans Westview, jouée par Teyonah Parris (Les Blues de Beale Street) dans WandaVision, est en fait Monica Rambeau. Marvel Studios l’a signalé. Et, au cas où le nom ne vous serait pas familier, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Elle est la fille de Maria Rambeau (Lashana Lynch), l’amie inconditionnelle de Carol Danvers (Brie Larson), dans le film Captain Marvel (Anna Boden, Ryan Fleck, 2019). Mais son argument a eu lieu dans les années 90, alors le très jeune Akira Akbar (This Is Us) l’a incarné.

Dans les bandes dessinées, elle était le deuxième capitaine Marvel, se faisant appeler Photon, Pulsar et Spectrum, et est devenue le leader des Avengers pendant une saison.

Dans les bandes dessinées merveilleuses, Monica Rambeau n’est pas vraiment sans importance. C’était l’idée du scénariste Roger Stern et du dessinateur John Romita Jr. pour le numéro seize de The Amazing Spider-Man Annual (1982). Il a acquis des super pouvoirs, fournis par son exposition imprévue à une source d’énergie extra-dimensionnelle. Elle est devenue le deuxième capitaine Marvel, se faisant appeler Photon, Pulsar et Spectrum, et a été le chef des Avengers pendant une saison. Nous ne savons pas encore ce qu’elle deviendra dans WandaVision ou dans l’UCM dans son ensemble, mais nous savons que Captain Marvel 2 (Nia DaCosta, 2022) mettra en vedette Teyonah Parris dans le rôle.

