Monzo, la banque en ligne favorite illennelle, a révélé certaines tendances des dépenses à Londres au cours d’une année au cours de laquelle la pandémie a vu les consommateurs changer radicalement leurs habitudes.

Monzo, connue pour sa carte de débit orange vif distinctive, a identifié et partagé avec les données Standard sur lesquelles les applications de livraison, les services de streaming et les supermarchés étaient les plus populaires auprès de ses clients basés dans la capitale en 2020.

Si vous pensez que tout ce pour quoi vous avez dépensé votre argent cette année était Netflix et des plats à emporter, le fait que d’autres soient dans le même bateau pourrait être un peu réconfortant.

La fintech a constaté que dans l’ensemble, Londres «a passé 2020 à manger», à jouer et à diffuser.

Calculé en fonction du volume des transactions, Deliveroo était l’option alimentaire la plus utilisée, suivie de près par Pret, McDonald’s et Uber Eats.

En matière de divertissement, les Londoniens étaient les plus susceptibles de payer pour Spotify, les services de streaming Google Play et Amazon Prime venant en deuxième et troisième places.

Le détaillant en alimentation le plus utilisé par les titulaires de carte Monzo, basé à Londres, était Tesco, Sainsbury venant en deuxième position.

La banque a également souligné la popularité croissante des boîtes de légumes livrées à domicile à Londres, les anciens navetteurs travaillant à domicile. Il a déclaré: «Fait intéressant, la livraison de boîtes de fruits et de légumes Oddbox est arrivée en septième position, démontrant la popularité de la livraison d’épicerie au cours de l’année, lorsque les gens passaient une plus grande partie de leur temps à la maison.»

À l’échelle nationale, Monzo a constaté que ses épargnants avaient échappé à 80 millions de livres sterling alors que la pandémie réduisait les coûts quotidiens.

La banque est une réussite fintech britannique qui a réussi à accumuler 5 millions de clients.

Elle a été fondée en 2015 et a gagné en popularité en partie grâce à la capacité de la carte à être utilisée gratuitement lorsque vous voyagez en dehors du Royaume-Uni, et en partie parce que son application est présentée comme un moyen facile de rester au courant des dépenses. De l’année jusqu’en février 2020, il a réalisé plus de 67 millions de livres sterling de revenus, mais a vu ses pertes passer de 47,1 millions de livres à 113,8 millions de livres sterling.