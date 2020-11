R

La lecture de livres a été l’un des plus grands réconfort pour les gens pendant le verrouillage, mais les petits libraires indépendants ont beaucoup souffert d’avoir à fermer leurs portes. La librairie London Review, au cœur de Bloomsbury, réputée pour être un endroit pour profiter de longues et lentes lectures d’étagères et d’excellentes tasses de thé et de gâteaux, ne fait pas exception.

Mais avec du travail et une touche de créativité, l’équipe a trouvé des moyens imaginatifs pour contrer le marasme festif.

Natalia de la Ossa, gérante du magasin, a expliqué qu’un sens de la communauté a conduit le personnel à traverser des périodes difficiles cette année. “Nous ne pouvons pas prétendre que cela a été facile. Vendre des livres a été un travail difficile, même les lire difficile, et nos amis auteurs nous disent que l’écriture a été une lutte.

«Ce que nous avons appris pendant le verrouillage, c’est la valeur de la communauté et de la loyauté. Communauté au sens large, communauté de lecteurs, écrivains et amateurs de livres. Et fidélité à nos clients et à cette communauté plus large, locale et mondiale.

en relation

«Tout le monde a été incroyablement gentil et amical», poursuit-elle. «Nous avons toujours su que la relation entre les libraires et les clients va dans les deux sens, mais la pandémie a montré à quel point le commerce est réciproque.

La librairie propose désormais un service personnalisé de Père Noël secret et d’échange de cadeaux à temps pour Noël. Le service vise à faciliter la recherche de cadeaux pour les collègues, amis ou famille difficiles cette année. Envoyez simplement une description de ce qu’ils aiment lire aux libraires. Cela peut être aussi vague ou détaillé que vous le souhaitez: des subtilités de niche de la passion de votre ami pour la nourriture, au collègue énigmatique qui ne raconte que des blagues lors de réunions d’équipe.

Leurs libraires sélectionneront un livre, l’envelopperont et le posteront directement au destinataire, avec un signet spécial et une note manuscrite.

Le service s’adresse aux particuliers mais peut être adapté aux entreprises qui recherchent un moyen de se connecter avec leurs employés pendant la période des fêtes.

La librairie propose également régulièrement des coffrets cadeaux littéraires. Ceux-ci incluent des boîtes d’abonnement – obtenez un livre par mois dans votre boîte aux lettres – et des boîtes thématiques en édition limitée. De la boîte de Noël Cheers au jardinage, à Londres et aux sélections pour enfants, il y en a pour tous les goûts.