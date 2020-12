Vous détestez Star Wars? Margot Robbie parle de son aversion pour la saga | Réforme

La magnifique actrice hollywoodienne, Margot Robbie Il a révélé qu’il n’avait vu aucun des films Star Wars ou qu’il était intéressé à le faire, ce qui a sûrement impressionné plus d’une personne, car c’est l’une des sagas les plus célèbres et les plus réussies.

Et c’est aussi ça, il semble que l’actrice de 30 ans n’éprouve aucun remords de ne pas avoir été au courant de la saga Lucasfilm.

Il ne fait aucun doute que l’actrice australienne Margot Robbie est sur le point de tomber de la grâce des fans de Guerres des étoiles, de la même manière que la même franchise est tombée de la grâce de millions de personnes depuis que Disney l’a achetée il y a plus de 5 ans.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Robbie est devenu une renommée mondiale pour sa performance dans “Le loup de Wall Street”, cependant, plus tard, il est devenu une icône du cinéma de super-héros en donnant vie à Harley Quinn dans Su1cida Squad, qui déjà avant son arrivée sur grand écran était l’idole de nombreuses femmes.

Maintenant, dans une interview pour MTV News, la jeune femme de 30 ans a fait savoir qu’elle n’avait jamais vu Star Wars et n’envisageait pas de le faire dans un proche avenir.

Et c’est que ces jours-ci, il est extrêmement étrange de croiser des gens qui n’ont pas vu Guerres des étoiles, l’histoire épique créée par George Lucas est devenue l’un des piliers fondamentaux de la culture pop et où que nous allions, il y aura toujours quelqu’un prêt à commenter en profondeur chacun des détails qui entourent la longue saga qui a été a gagné une partie du cœur de millions de personnes.

Après de nombreuses années dans l’ombre, comme vous vous en souvenez peut-être, Star Wars a été ressuscité en 2015 après que Disney ait acheté Lucasfilm pour une somme d’argent inimaginable.

Les nouveaux films de la franchise ont soulevé des chiffres exorbitants qui les placent comme les films les plus rentables de l’histoire du cinéma et aussi l’influence qu’ils ont eue sur le monde, tout comme les préquelles et les épisodes avec Luke Skywalker est vraiment impressionnant.

Cependant, tout ce qui précède rend Margot Robbie extrêmement insouciante, qui vit tranquillement ses journées en étant la principale célébrité dans plusieurs films de renom et en travaillant dur dans sa société de production LuckyChap Entertainment.

Il paraît que Margot Il n’est pas affecté par l’existence de Star Wars, en fait, il aime même beaucoup quand les gens découvrent qu’ils n’ont pas vu un seul film et réagissent complètement horrifiés.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Je n’ai jamais vu Star Wars. Et je ne vais pas le regarder maintenant simplement parce que cela exaspère les gens et qu’ils disent: “Comment? Comment se fait-il que vous n’ayez jamais vu Star Wars?” Et je veux juste voir combien de temps je peux le faire durer. “

Il est à noter qu’au cours de cette dernière année, Margot a également gagné beaucoup de présence sur les réseaux sociaux pour son rôle de Harley Quinn dans Su1cida Squad, un film qui a représenté un échec pour Warner Bros. mais qui a catapulté l’actrice comme l’une des favorites.

Son impact a été si élevé que le studio a donné son approbation pour le tournage de Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of a Harley Quinn, un film dirigé par Robbie dans lequel elle est revenue dans le rôle d’anti-héroïne pour se battre aux côtés d’autres célébrités. Justiciers DC Comics.

À son jeune âge Margot Robbie Elle a accompli de grandes choses et nous sommes tout à fait sûrs que ne rien savoir sur Star Wars ne la rend pas moins digne quand il s’agit d’évaluer son travail et toute critique selon laquelle elle pourrait souffrir de certains haineux sans but est totalement hors de propos.

Cela peut vous intéresser: Pirates des Caraïbes avec Margot Robbie Votre version sera-t-elle LGBT?