Miranda Lambert n’a pas eu à chercher bien loin quand il s’agissait de mettre sa co-star dans son nouveau clip pour son single «Settling Down», choisissant son mari Brendan McLoughlin pour jouer son amour dans le clip serein. “Je n’ai jamais eu de vidéo en 18 ans dans l’entreprise avec un intérêt amoureux, et c’est donc assez drôle que mon mari soit mon premier”, a déclaré Lambert à New York’s Country 94.7.

«Je suis comme, ‘Tu es mignon, tu es ici et tu es libre, alors prends l’appareil photo,» a-t-elle plaisanté. «C’était amusant; il a fait un excellent travail. Et notre petit chien est dedans, et nos poneys. C’est à mon endroit magique et heureux à une heure de Nashville. Lambert a ajouté que sa ferme était “un endroit sûr” pour tourner la vidéo et que toutes les personnes impliquées avaient été testées négatives pour le COVID-19 et portaient des masques. «C’est vraiment spécial pour moi», a-t-elle partagé le clip, qui commence par Lambert à cheval dans un champ ouvert avant de s’installer dans la vie de ferme avec son mari.

«Settling Down», que la chanteuse a écrit avec Luke Dick et Natalie Hemby, discute de ses habitudes sur la route et se demande si rester au même endroit en vaut la peine, et à en juger par son étalage de bonheur domestique avec McLoughlin, la réponse est claire. est oui.

“Ma mère m’a toujours dit que j’étais un enfant sauvage et un pigeon voyageur”, a partagé Lambert sur Instagram à côté d’une image de la vidéo. “S’installer raconte vraiment cette histoire. Et ce n’est pas seulement mon histoire. Ce sont toutes nos histoires.”

“Settling Down” suit “Bluebird” comme le dernier single de l’album Wildcard 2019 du Texas natif. «Bluebird» a atteint la première place plus tôt cette année et a donné à Lambert son premier single solo numéro un en six ans ainsi que plusieurs nominations aux CMA. Lambert a été nominée pour sept CMA Awards avant le spectacle de 2020, lui donnant un total de 55 nominations de carrière et faisant d’elle l’artiste féminine la plus nominée de l’histoire de l’émission.

«C’est fou», se dit-elle. «Je ne le traite pas vraiment parfois, puis dans les moments où je le traite, je suis juste reconnaissant et reconnaissant, mais cela me donne aussi envie de travailler plus dur. Je veux juste rester dans le jeu et vouloir en faire partie La famille de Nashville. Parce que c’est important et que c’est le travail de ma vie. Mais la musique est aussi mon passe-temps et ma passion, donc vraiment, c’est un peu ce à quoi j’ai donné toute ma vie. Donc, la faire reconnaître, c’est bien et c’est valider et c’est aussi un feu dont vous avez besoin. “