Vous êtes-vous marié?, Emma Coronel habillée en mariage sur Instagram | AP

La belle mannequin et femme d’affaires Emma Coronel a surpris tout le monde en publiant une nouvelle photo sur son compte Instagram officiel, ce qui n’est pas très fréquent; Cependant, ce qui était surprenant, ce n’était pas cela, mais plutôt que la belle épouse du célèbre homme d’affaires sinaloan était habillée en mariée.

La ex reine de beauté a soulevé des rumeurs sur un mariage possible après avoir présenté l’image où elle a l’air vraiment radieuse et belle; Cependant, ces rumeurs se sont estompées après qu’elle ait souligné dans l’image qu’il s’agissait de ce qui semble être son retour dans le monde du mannequinat.

Dans la description de la photographie, Emma Coronel a écrit “Campagne Bride 2021, Lumaran Salón”, ce qui exclurait un deuxième mariage pour cette belle femme; Il a également ajouté les comptes Instagram de toute l’équipe de travail qui ont rendu la séance photo possible.

Sur la photo, vous pouvez voir une jolie Emma sereine et belle, avec un look très blond et une belle coiffure dans les cheveux. La robe est vraiment mignonne, avec un décolleté profond dans le dos simulé avec des tons nude.

La publication a été faite il y a trois jours et a dépassé les 60 mille likes dans le célèbre réseau social, le cœur des bisous et des éloges a plu pour l’épouse de l’homme d’affaires sinaloan. Actuellement Emma colonel compte plus de 400 000 abonnés sur le célèbre réseau social.

Le séjour dans les réseaux sociaux de ce modèle et maintenant influenceur Cela a fait beaucoup de bruit, auparavant, un compte se faisait passer pour lui et téléchargeait constamment des images de ce que serait sa vie pleine de luxe et de glamour; Mais la reine de beauté s’est lassée des rumeurs et des spéculations et a décidé de créer son propre compte officiel “therealemmacoronel”, de publier ce qu’elle veut et sans rumeurs de choses qu’elle n’a pas rendues publiques.

Récemment, vous avez causé pas mal d’hésitations en supprimant tout votre contenu de votre compte, probablement pour votre propre sécurité. Au cours du processus de son mari, Coronel a été interrogée sur ses revenus et a été très décisive en soulignant qu’elle était une femme d’affaires et qu’elle avait sa propre entreprise.

Après que ce qui arriverait à son mari a été écarté, des rumeurs ont commencé à faire surface Emma colonel il l’abandonnerait à son sort et demanderait le divorce. C’est Mhoni Vidente qui a vu dans l’avenir du modèle qu’elle se séparerait du père de ses deux filles; Cependant, elle a toujours souligné que ses prédictions ne sont que cela et non des faits, elles peuvent être modifiées.

Bien qu’il n’ait pas été rendu public qu’Emma Coronel ait cette intention ou ait entamé un tel processus, la plupart craignent que ce couple se retrouve séparé en raison du temps et de la distance. Emma Coronel a toujours montré qu’elle était aux côtés de l’homme d’affaires sinaloan et qu’elle était son inspiration et son soutien même dans les moments les plus sombres.

Les filles du couple ont vu leur père à quelques reprises et Emma était à tout moment dans les audiences au cours desquelles l’avenir du Sinaloan, le plus recherché au monde à cette époque, serait déterminé.

Un autre moment de la vie de ce couple qui a fait sensation est celui au cours duquel il a été arrêté à Mazatlán, Sinaloa, et on dit que sa femme et ses deux filles l’ont accompagné. Il y a ceux qui prétendent qu’il est parti sans résistance pour sa famille.

Emma colonel Il a décidé de mettre la tristesse de côté et la tête haute, il a poursuivi ses projets et le soin de ses filles, vérifiant que l’homme d’affaires avait choisi une femme très forte et intelligente pour être la mère de ses plus jeunes filles.