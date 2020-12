Vous les aimez plus vieux! Harry Styles révèle son amour pour Jennifer Aniston | AP

Artiste britannique Harry StylesComme beaucoup d’autres jeunes, il a également été attiré par certaines stars et l’a finalement révélé, car il semble aussi il aime plus vieux à ce beau chanteur tombé amoureux de millions de personnes dans le monde.

De toute évidence, Harry Styles avait aussi des amours dans son adolescence et bien qu’il soit pleinement impliqué dans un groupe qui se produisait dans des stades du monde entier, avec des millions de fans et une jeunesse quelque peu volée, il n’était qu’un adolescent avec les sentiments de n’importe quel garçon de son âge.

Et, comme tant d’autres gars, il était également attiré par certaines célébrités, même s’il savait qu’elles étaient inaccessibles même si c’était Harry Styles.

Pour la première fois, Ellen DeGeneres a réussi à faire avouer l’acteur lui aussi quel était son amour platonique de l’adolescence.

Harry Styles Il est allé à l’émission Ellen DeGeneres pour promouvoir que One Direction avait terminé une décennie depuis sa formation.

Cependant, ce n’était pas la seule chose dont je parlais, puisque dans la section du programme “Burning Questions”, c’est-à-dire “hot questions”, l’animateur lui posait toutes sortes de questions.

C’est là que Harry Styles a été complètement sincère et a révélé que, pendant des années, son amour platonique était l’actrice. Jennifer Aniston.

C’est vrai, la protagoniste de “Friends”, qui curieusement deux fois son âge, était son plus grand coup de cœur, une révélation qui a fait une surprise parmi ses millions de fans.

Mais ce n’était pas la seule confession qu’il a faite lors de l’interview, car Harry Styles a également révélé l’âge auquel il a donné son premier baiser.

Devant l’œil vigilant du célèbre pilote, j’avoue qu’il avait 12 ans, de même, j’avoue aussi les qualités dans lesquelles il remarque une femme et la première chose qu’il regarde quand il rencontre quelqu’un.

Et peut-être que Harry Styles et Jennifer Aniston n’ont rien en commun, d’abord parce que les deux célébrités appartiennent à des générations différentes et alors qu’il se consacre à la musique, elle est une icône de la télévision.

D’autre part, la belle actrice hollywoodienne Jennifer Aniston a partagé une courte vidéo dans ses Instagram Stories à l’époque dans laquelle un chat apparaît, tandis qu’en arrière-plan la chanson Watermelon Sugar est entendue de l’album Fine Line, deuxième album de Étude de Harry Styles.

En fait, il y a ceux qui affirment que le chanteur britannique Harry Styles aime se sentir en compagnie de femmes plus âgées que lui, surtout une en particulier avec qui il y a celles qui affirment avoir eu une liaison.

Selon plusieurs internautes, ils affirment que le jeune homme de 26 ans aime avoir plus que des amis avec des femmes plus âgées que lui et qu’il a même écrit sa chanson “Adore you” pour quelqu’un en particulier.

En fait, la femme dont ils parlent n’est ni plus ni moins que Tracee Ellis Ross, la belle actrice de 47 ans, fille de la célèbre chanteuse Diana Ross, avec laquelle certains utilisateurs ont eu une relation amoureuse. Harry Styles.

Et c’est que beaucoup a été commenté sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter que les deux célébrités ont été vues très proches dans les coulisses d’un des concerts du chanteur britannique, et aussi, il faut noter que lors de la transmission du programme de James Corden a tous deux exprimé qu’ils étaient de très bons amis et a même plaisanté avec l’anecdote de leur rencontre.

C’est ainsi que dans le service de microblogging certains utilisateurs affirment que la mélodie lancée il y a onze mois a été dédiée par Harry Styles pour Tracee Ellis Ross, tandis que d’autres mentionnent qu’ensemble, ils forment un très beau couple et qu’ils peuvent même être faits l’un pour l’autre. .

