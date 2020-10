L’olympien John Carlos – qui a levé le poing en portant un gant noir lors des Jeux olympiques de 1968 – n’est pas un fan du président Donald Trump. Il a fait part de ses opinions lors d’une apparition vendredi sur TMZ Live, qui marquait le 52e anniversaire de son passage sur le podium. Il a critiqué le président et a demandé aux électeurs de sortir et de participer au processus électoral.

“Vous n’avez rien créé d’autre que la division et la dissidence, la colère et la haine envers le citoyen américain”, a déclaré Carlos à propos de Trump. «Je voudrais juste applaudir quiconque et tous ceux qui ont le droit de voter pour sortir et voter. Frappez à la porte de votre voisin, et s’ils n’ont pas de voiture, emmenez-le voter. … Faites voter parce que c’est le moment le plus critique de l’histoire du monde. “

La démonstration de Carlos a eu lieu lors des Jeux olympiques de 1968 à Mexico. Il a participé à la course de 200 mètres, terminant à la troisième place derrière Tommie Smith et l’Australien Peter Norman. Alors qu’ils montaient sur le podium, Smith et Carlos ont levé les poings tandis que Norman se tenait à l’écart. Les trois athlètes portaient également des insignes des droits de l’homme sur leurs vestes.

Suite à la manifestation, Carlos et Smith ont clarifié leur décision de lever les poings. Ils ont dit que le geste n’était pas nécessairement le signe du «Black Power». Au lieu de cela, ils ont dit qu’ils utilisaient le premier pour mettre en évidence les problèmes de droits de l’homme.

Carlos est apparu sur TMZ Live en faisant tourner les têtes avec une série de masques faciaux. Les dessins comportent le drapeau américain, son poing levé et les mots «We Are One». Carlos a déclaré au média que la raison de la libération des masques était de protéger les gens tout en diffusant un message sur l’histoire des États-Unis.

“Nous définissons le drapeau américain. Nous déclarons que ‘Hé, nous n’avons pas demandé à venir en Amérique. Nous avons été amenés ici contre notre volonté. Nous avons une histoire significative en Amérique en termes de construction de cette nation et nous sommes ici pour faites-vous savoir que nous ne quittons pas l’Amérique. Nous serons là jusqu’à la fin de l’Amérique. “

La prochaine élection présidentielle a créé des arguments et déclenché des débats sur le candidat qui est le meilleur pour l’avenir du pays. Certaines personnes soutiennent Trump tandis que d’autres le critiquent. Le batteur de Motley Crue, Tommy Lee, fait partie de ces derniers. L’homme de 58 ans, né en Grèce, a récemment déclaré qu’il quitterait le pays si Trump remportait les élections de novembre.

“Mec, je jure devant Dieu que si cela arrive, alors je viens visiter le Royaume-Uni, je suis hors d’ici”, a déclaré Lee à The Big Issues. Je retournerai dans ma patrie, je retournerai en Grèce et je trouverai une maison sur l’une des îles. “