voici de très bonnes chances que vous n’ayez pas remarqué ce que porte Jill Biden. Et à bien des égards, c’est vraiment le point.

Avec une esthétique d’entreprise et preppy, la femme de 69 ans de Joe Biden a toujours l’air sobre, élégante et compréhensible. Et pourtant, bien que pleine de couleurs jubilatoires, de robes bien coupées et de jolis accessoires, sa garde-robe n’est pas le sanctuaire du genre de vêtements de créateurs qui font la une des journaux que Melania Trump a tant favorisés.

Les raisons à cela sont doubles. Premièrement, Biden est une femme qui travaille, dont les rôles vont au-delà de celui de la femme d’un politicien. Une «éducatrice de longue date», comme elle se réfère à elle-même sur Twitter, Biden a quatre diplômes universitaires et a enseigné l’anglais à plein temps au Northern Virginia Community College tout au long de ses deux mandats en tant que deuxième dame des États-Unis (son service secret habillé comme des étudiants se fondre dans), ce qui en fait la toute première Second Lady à occuper un emploi pendant qu’elle occupe le rôle.

Elle a promis de continuer à enseigner si Biden devenait président, ce qui sera une autre première pour un FLOTUS. «Si nous arrivons à la Maison Blanche, je continuerai à enseigner», a-t-elle déclaré à CBS News. «C’est important, et je veux que les gens valorisent les enseignants, connaissent leurs contributions et élèvent la profession.»

Jill Biden porte une robe droite rose vif et des escarpins, janvier 2017

Il n’est donc pas étonnant que Biden ait écarté les robes Gucci les plus glamour, les escarpins Louboutin et les sacs Birkin préférés de Melania en faveur d’ensembles plus adaptés aux salles de classe; avec des robes droites et enveloppantes flatteuses aux teintes vives et blocs (rarement Biden fait une impression), un pilier de la garde-robe. L’attrait de ces robes est probablement leur polyvalence pendant de longues journées à jongler avec la vie à la fois d’enseignante et de moitié d’un duo de pouvoir politique: elles fonctionnent parfaitement avec ses fidèles bottes en daim noir à hauteur des genoux pendant la journée, puis ont fière allure avec elle. collection de stiletto remarquablement avant-gardiste (bonjour les sling-backs J’Adior) pour des événements plus formels.

La deuxième raison est que l’esthétique saine et familiale du modèle unique est une facette de la marque Biden dans son ensemble. Des chemises à rayures attrayantes pour l’Amérique centrale portées avec des jeans, des escarpins et des pulls noués autour de ses épaules, aux écharpes pashmina et aux cordons de perles, Biden est une experte dans l’habillage comme toute femme américaine de la classe moyenne – et c’est là que réside son attrait.

Jamais cela n’a été aussi évident que lors de sa première diffusion américaine de Vogue l’été dernier. Tourné avec ses petits-enfants Naomi, Finnegan, Hunter, Maisy et Natalie dans leur maison de plage du Delaware en juillet 2019, Biden portait une chemise bleue soyeuse élégante mais facile aux côtés des enfants, tous portant des jeans et des pulls en laine d’apparence saine aux couleurs pastel. – une scène que même le journaliste de Vogue Jonathan Van Meter a admis avait «tous les marqueurs d’une publicité de Ralph Lauren».

Mais cela signifie-t-il que Biden continuera à jouer en toute sécurité une fois établi à la Maison Blanche? Si la trajectoire de la mode de l’amie proche et collègue démocratique FLOTUS Michelle Obama – qui a commencé avec des robes adaptées aux salles de conférence et s’est terminée par des bottes Balenciaga dorées scintillantes à 4000 $ – est quelque chose à faire, nous pourrions, avec un peu de chance, être prêts à assister à Biden finalement fléchir sa fusée vestimentaire.

En fait, ses récentes apparitions suggéreraient une passionnée de mode désireuse d’expérimenter.

Pour le deuxième et dernier débat présidentiel du 22 octobre, Biden portait une robe à fleurs de 1600 £ et un masque personnalisé assorti de Dolce & Gabbana, associés à des talons Valentino Rockstud de 650 £ dans ce qui doit être son look le plus fabuleux à ce jour. Après peut-être la robe vert forêt sombre de la collection printemps / été 2021 du designer américain Brandon Maxwell qu’elle portait mardi pour prononcer un discours devant la Convention démocrate depuis sa classe. Élégant et généralement discret – le choix était important pour les initiés de la mode pour avoir défendu un jeune créateur gay basé à New York, aimé par les célébrités Lady Gaga et Rihanna.

C’est cette forme de messagerie douce dans laquelle elle excelle. Son choix de porter à nouveau une magnifique robe vert forêt de la marque de mode durable Gabriela Hearst au premier débat présidentiel en est un bon exemple. Pourrait-il y avoir un meilleur moyen de transmettre en silence au public que son mari et elle se soucient de l’avenir de la planète?

À d’autres moments, le message de Biden a été plus audacieux. Lors du premier rassemblement électoral de son mari à Philadelphie en mai 2019, elle portait un blazer noir avec le mot ‘LOVE perlé en strass dans le dos – un message positif à une ville dont le surnom est “La ville de l’amour fraternel” – qui se tenait parfaitement contraste avec la désastreuse veste verte militaire Zara que Melania avait portée l’été précédent pour rendre visite à des enfants migrants à la frontière entre le Texas et le Mexique qui portait les mots «Je m’en fiche vraiment, n’est-ce pas?» griffonné au revers.

En septembre, elle portait également une paire de chaussures Stuart Weitzman au-dessus du genou qui épelaient «VOTE» sur la jambe (achetez-les ici); un exemple de slogans vestimentaires bien fait. Puis mercredi matin, apparaissant dans le Delaware aux côtés de son mari qui a rappelé aux téléspectateurs que “ce n’est pas fini tant que chaque vote n’est pas compté”, le Dr Biden a communiqué un message à travers le masque noir qu’elle a choisi de jumeler avec son élégant manteau formel rose pâle, portant des lettres arc-en-ciel disant: «Respirez. Positivité. »

(. via .)

D’une certaine manière, les mots n’auraient pas pu être plus de choix. Bien que colorée et généralement exaltante, la garde-robe de Biden est une bouffée d’air frais dans sa non-mode. Tout comme les politiques de son mari, les vêtements de Jill Biden sont plus amicaux, plus populistes et plus faciles à trouver que ses prédécesseurs. Reste à savoir si elles continueront de l’être.