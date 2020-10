La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’est affrontée avec Wolf Blitzer de CNN dans une interview controversée mardi concernant les retards dans l’approbation d’un projet de loi supplémentaire de relance. Bien que de nombreux projets de loi de secours aient été proposés à Capitol Hill, tous n’ont pas réussi à se rendre au bureau du président Donald Trump, les législateurs des deux côtés de l’allée pointant du doigt. Lors de son apparition dans The Situation Room, Blitzer a insisté auprès du président de la Chambre sur ces retards, se demandant pourquoi les démocrates de la Chambre n’avaient pas accepté l’offre de 1,8 billion de dollars de l’administration Trump.

Au cours de l’interview, Blitzer a demandé à Pelosi de répondre à un tweet du représentant progressiste Ro Khanna, qui, dans un tweet plus tôt cette semaine, a exhorté les démocrates à considérer sérieusement l’offre de la Maison Blanche. Dans le tweet, Khana a déclaré que les démocrates “doivent conclure un accord et mettre le ballon en place [Senate Majority Leader Mitch] La cour de McConnell “parce que” les personnes dans le besoin ne peuvent pas attendre jusqu’en février “.

CNN’S @wolfblitzer presse la présidente de la Chambre Nancy Pelosi sur la proposition de relance de 1,8 billion de dollars du président Trump et pourquoi elle n’est pas d’accord avec elle. «Ils ne partagent pas nos valeurs», dit Pelosi. pic.twitter.com/AVHKZH21NA – La salle de situation (@CNNSitRoom) 13 octobre 2020

Répondant, selon The Hill, Pelosi a déclaré: “Ce que je vous dis, c’est que je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours un apologiste et beaucoup de vos collègues sont des apologistes de la position républicaine.” Qualifiant l’idée de Khana de «gentille», Pelosi a poursuivi en déclarant que «ce n’est pas ce que nous allons faire», ajoutant que «personne n’attend jusqu’en février». Reconnaissant que “les gens ont besoin d’aide maintenant” et qu’elle veut conclure un accord, Pelosi a expliqué “qu’il ne sert à rien de leur donner une fausse chose simplement parce que le président veut mettre un chèque avec son nom dessus dans le courrier”.

Blitzer a continué, poussant Pelosi à expliquer pourquoi elle n’a pas encore appelé directement le président dans le but de parvenir à un accord. Pelosi a déjà parlé de sa décision de ne pas parler directement avec le président, et a répondu à Blitzer en déclarant: “Ce qui m’amuse, si ce n’était pas si triste, c’est comment vous pensez tous que vous en savez plus sur la souffrance de le peuple américain que ceux d’entre nous qui sont élus par eux pour le représenter à cette table. “

Lorsque Blitzer a demandé à Pelosi s’il y avait une réticence à conclure un accord pour “ne pas permettre au président de se vanter s’il y avait un accord”, l’orateur de la maison a dit: “Je m’en fiche.” Elle a ajouté: “Avec tout le respect que je vous dois, et vous savez que nous nous connaissons depuis longtemps, vous ne savez vraiment pas de quoi vous parlez.” “

L’interview s’est intensifiée lorsque Blitzer a tenté d’y mettre fin, reconnaissant que “ce sont des temps incroyablement difficiles en ce moment, et nous en resterons sur cette note”. Pelosi, cependant, a riposté, déclarant que Blitzer n’était “pas juste là-dessus … Je me sens confiant à ce sujet, et je me sens confiant à propos de mes collègues, et j’ai confiance en mon [committee] “La deuxième tentative de Blitzer pour conclure l’interview a de nouveau conduit à une interjection de Pelosi, avec Blitzer disant finalement, nous continuerons cette conversation sur la route à coup sûr” avant de passer à la pause publicitaire.