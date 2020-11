En réponse à la nouvelle de la mort d’Alex Trebek, de nombreux candidats avec lesquels il a interagi au fil des ans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à l’animateur décédé. James Holzhauer, qui a concouru aux côtés de Ken Jennings et Brad Rutter dans le plus grand événement de tous les temps plus tôt cette année, a écrit sur Twitter que c’était un privilège d’avoir fait partie du programme alors que Trebek était à la barre. Dans un message ultérieur, Holzhauer a apporté une dose de légèreté à cette triste journée en soulignant le moment où Trebek a montré ses talents de rap tout en annonçant les indices dans une catégorie intitulée “Let’s Rap, Kids!”

Holzhauer a écrit que c’était l’un des “grands privilèges” de sa vie d’avoir fait partie du Jeopardy! famille alors que Trebek luttait contre un cancer du pancréas de stade 4. Il a continué à écrire que l’hôte “ne sera jamais remplacé dans nos cœurs”. Le danger! champion, qui a remporté 33 matchs consécutifs d’avril à juin 2018, a noté dans un autre tweet que Trebek était plus qu’un hôte. Il a écrit que Trebek était «un arbitre impartial de la vérité et des faits dans un monde qui a exactement besoin de cela». Il a également écrit que les téléspectateurs pouvaient toujours compter sur Trebek pour les divertir, même pendant sa bataille pour la santé. Comme mentionné précédemment, le tweet de Holzhauer comprenait également un regard sur les compétences de rap “sous-estimées” de Trebek alors qu’il récitait des paroles de rappeurs tels que Kanye West et Desiigner.

Ce fut l’un des grands privilèges de ma vie de passer du temps avec cet homme courageux alors qu’il menait la bataille de sa vie. Vous ne serez jamais remplacé dans nos cœurs, Alex. https://t.co/LLoUASRMa9 – James Holzhauer (@James_Holzhauer) 8 novembre 2020

Alex était bien plus qu’un hôte. Il était un arbitre impartial de la vérité et des faits dans un monde qui a exactement besoin de cela. C’était quelqu’un sur qui on pouvait compter pour vous divertir tous les jours de la semaine, même lorsque sa santé le permettait à peine. Et c’était un rappeur sous-estimé: pic.twitter.com/ybvp7RlvjH – James Holzhauer (@James_Holzhauer) 8 novembre 2020

Après son passage dans l’émission, Holzhauer a déclaré au Las Vegas Review-Journal qu’il avait fait don d’une grande partie de ses gains à la recherche sur le cancer du pancréas en l’honneur de Trebek. Il a déclaré à la publication: “Je sentais que je devais faire quelque chose en l’honneur d’Alex, et c’était une excellente occasion de montrer un peu d’amour à ma ville natale. J’ai été vraiment surpris quand ce don est devenu viral.” Le champion a ajouté: “Quoi qu’il arrive d’ici, je suis content d’avoir eu l’opportunité d’être dans la série avec Alex. Je ne peux pas imaginer Jeopardy! Sans lui.”

Mike Richards, le producteur exécutif de Jeopardy! a publié une déclaration sur le décès de Trebek peu de temps après l’annonce de la nouvelle. “C’est une perte énorme pour le personnel de Jeopardy!, L’équipage et tous les millions de fans d’Alx”, a commencé le communiqué. «C’était une légende de l’industrie que nous avons tous eu la chance de regarder nuit après nuit pendant 37 ans. Travailler à ses côtés pendant un an et demi alors qu’il continuait héroïquement d’accueillir Jeopardy! Était un honneur incroyable. Sa croyance en l’importance du spectacle et de sa volonté de se pousser à jouer au plus haut niveau a été la démonstration de courage la plus inspirante que j’aie jamais vue. Son désir constant d’apprendre, sa gentillesse et son professionnalisme seront avec nous tous pour toujours. ” Péril! continuera à présenter de nouveaux épisodes hébergés par Trebek jusqu’au 25 décembre. Il a tourné pour la dernière fois en studio le 29 octobre.