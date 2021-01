Vous pouvez donc supprimer les nouvelles politiques WhatsApp 2021 | AP

De nombreuses personnes ont accepté les nouvelles politiques de 2021 WhatsApp sans les avoir lus et c’est ce que vous devez faire si vous envisagez de vous rétracter alors continuez à lire et suivez pas à pas ce que nous allons vous montrer, car cela vous intéressera sûrement.

Si vous êtes ici, c’est parce que vous l’avez probablement donné “OK” par hasard et que vous n’avez même pas lu ce qu’il disait et que vous n’avez rien remarqué d’étrange, mais c’est ce que vous devez savoir maintenant.

WhatsApp a mis à jour son nouvelles politiques 2021 pour protéger votre vie privée et votre sécurité dans vos conversations, cependant, beaucoup ont accepté les conditions sans les avoir lues et veulent maintenant se rétracter.

Et c’est que parmi les principaux changements apportés par l’application WhatsApp, il mentionne qu’aucune de vos données que vous envoyez dans l’application ne sera partagée par d’autres réseaux tels que Instagram ou Facebook, ainsi que cela empêchera des tiers de voir vos conversations.

Par ailleurs, l’application souligne également qu’elle n’utilisera pas vos données pour pouvoir vous proposer des publicités sur ses bannières ou sur les réseaux sociaux associés à l’entreprise.

Mais si vous souhaitez vous rétracter ou si vous n’aimez tout simplement pas les nouvelles conditions que WhatsApp a mises sur leurs appareils, c’est la seule méthode à suivre, même si c’est la plus radicale.

Nul doute qu’il existe de nombreuses versions partagées sur les réseaux sociaux sur les nouvelles politiques de WhatsApp 2021 et la plupart d’entre eux ont tendance à être redoutés par les utilisateurs.

Même plusieurs mèmes mentionnent que l’application de messagerie WhatsApp peut désormais vous espionner ou afficher vos conversations et même activer la caméra pour voir vos réactions, cependant, ce type d’informations est faux.

Et si vous n’avez pas lu les politiques de sécurité et les nouvelles réglementations, et que vous avez accepté, il n’y a qu’une seule méthode pour se rétracter, c’est de supprimer l’application ou votre compte.

Pour supprimer votre compte WhatsApp, vous devez aller dans Paramètres, Compte et cliquez sur Supprimer le compte, comme nous l’avons mentionné, c’est la seule méthode pour vous d’utiliser d’autres plates-formes telles que Telegram.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Mais pas seulement, puisque vous avez également la possibilité de supprimer votre numéro de téléphone Facebook avant qu’il ne se synchronise avec WhatsApp et il vous suffit de configurer cette étape depuis le réseau social.

Dans le cas où vous n’accepteriez pas les politiques de sécurité avant une date limite, WhatsApp vous demandera de supprimer votre compte afin que vous puissiez cesser d’utiliser son service pour ne pas accepter les conditions. Donc, si vous décidez de changer d’avis, vous pouvez accéder aux paramètres et configurer à nouveau vos conversations.

Le message qui s’est répandu sur les appareils mobiles avec la dernière version de WhatsApp indique qu’une série de changements aura lieu dans votre smartphone et que vous devez regarder attentivement avant d’accepter les nouvelles conditions de l’application.

Comme vous le savez, WhatsApp est en constante évolution et sa plate-forme devrait encore s’améliorer, y compris les appels et les appels vidéo sur WhatsApp Web.

Cependant, le premier changement pour cette 2021 réside dans ses politiques de sécurité et de confidentialité par rapport à Facebook.

Informations plus faciles à comprendre. WhatsApp note que ses nouvelles «Conditions d’utilisation et politique de confidentialité» sont plus faciles à comprendre et reflètent des fonctionnalités telles que les appels WhatsApp, WhatsApp Web et WhatsApp Desktop.

Nous avons rejoint Facebook en 2014: À ce stade, WhatsApp indique qu’il fait partie de la famille Facebook. «Notre politique de confidentialité explique comment nous travaillons ensemble pour vous offrir une meilleure expérience; par exemple, en luttant contre les messages non sollicités entre les applications, en faisant des suggestions de produits et en vous montrant des offres et des publicités pertinentes sur Facebook … ”

Vos messages vous appartiennent et nous ne pouvons pas les lire: Une autre chose qui a suscité des inquiétudes. L’application indique qu’elle a développé des fonctionnalités pour protéger votre confidentialité et votre sécurité, telles que le cryptage de bout en bout.

Aucune bannière publicitaire tierce. Il ne permettra pas la publicité par des tiers sur WhatsApp.

Vos options. Si vous êtes un utilisateur actuel, l’entreprise indique que la possibilité de choisir que les informations de votre compte WhatsApp ne soient pas partagées avec Facebook pour améliorer votre expérience avec la publicité et les produits sur Facebook.

Cela peut vous intéresser: des applications de messagerie fonctionnant de la même manière que WhatsApp