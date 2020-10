Si vous pensez que la meilleure façon de passer le reste de 2020 est de vivre dans une maison utilisée par un tueur en série fictif dans l’un des films les plus acclamés jamais réalisés, c’est maintenant votre chance. La maison de Perryopolis, en Pennsylvanie, utilisée par le meurtrier Buffalo Bill dans Le silence des agneaux est à nouveau en vente. Il a été vendu pour la dernière fois en 2016 et PETA en a fait une pièce de théâtre dans le but de le transformer en musée où les visiteurs porteraient des peaux d’animaux.

La maison est située au 8 Circle Street à Perryopolis et est à vendre pour 298 500 $, rapporte CBS Pittsburgh. Selon la liste Realtor.com, la maison se trouve sur un terrain de 1,76 acres le long de la rivière Yough. Il s’agit d’une maison de 110 ans qui possède encore de nombreuses caractéristiques d’origine, notamment du papier peint et du parquet. La propriété dispose également d’une piscine et d’un garage détaché avec suffisamment d’espace pour trois voitures.

Lorsque la maison a été mise en vente en 2016, PETA a déclaré qu’il était intéressant d’acheter la maison pour en faire un musée de l’empathie. Les visiteurs seraient autorisés à porter des peaux d’animaux pour se rappeler que tous les animaux sont faits de chair et d’os. «Nous sommes intéressés par la possibilité de convertir la maison en un musée de l’empathie pour les animaux maltraités et tués afin que d’autres puissent porter leur peau», avait alors déclaré l’organisation. «Bien que ‘Buffalo Bill’ soit un personnage fictif, de nombreuses victimes (d’animaux) vivent aujourd’hui des expériences similaires. Pensez-vous que la maison pourrait être transformée en un musée local qui incite les visiteurs à pratiquer la compassion avec chaque vêtement qu’ils achètent?

En juillet 2016, les anciens propriétaires Scott et Barbara Lloyd ont trouvé un nouveau propriétaire, qui était fan du film, rapporte la Tribune-Review. L’agent immobilier Dianne Wilk a déclaré que la propriété s’était vendue pour 195 000 $. Le nouveau propriétaire ne voulait pas que son nom soit révélé. Les Lloyd ont acheté la maison en 1976 et ont décidé de la réduire.

La maison a été utilisée dans Le silence des agneaux, qui est sorti en salles en 1991. Le film d’horreur est considéré par beaucoup comme le meilleur de son genre et l’un des plus grands films jamais réalisés. Il reste le seul film d’horreur à remporter l’Oscar du meilleur film. Il a également remporté des Oscars pour les performances de Jodie Foster et Anthony Hopkins. Jonathan Demme a remporté le prix du meilleur réalisateur et Ted Tally celui du meilleur scénario adapté. Il est basé sur le roman du même nom de Thomas Harris et se concentre sur un jeune agent du FBI (Foster) travaillant avec le tueur en série Dr.Hannibal Lecter (Hopkins) pour trouver un autre tueur en série, Buffalo Bill (Ted Levine), qui écorche sa femme. les cadavres des victimes.