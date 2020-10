Vous pouvez maintenant rechercher des chansons Spotify simplement en écrivant leurs paroles Pixabay

Un nouveau une fonction a atteint la célèbre application musicale Spotify, car maintenant vous pouvez chercher des chansons rien qu’en écrivant leurs paroles, quelque chose que beaucoup attendaient depuis longtemps.

Spotify vous permet maintenant de trouver Chansons à partir de fragments de son Paroles, quelque chose qui facilitera sans aucun doute de nombreux utilisateurs de l’application.

Il ne fait aucun doute que pour beaucoup, la recherche de chansons est parfois compliquée car vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais si une partie de ses paroles, cependant, dans Spotify, vous ne pouvez rechercher une chanson que si vous connaissiez son nom.

Mais maintenant, il est possible de trouver une chanson avec ses paroles, l’une des fonctions que les utilisateurs demandent le plus depuis plusieurs années.

Ceci afin d’offrir plus options aux millions de personnes qui utilisent son service chaque jour.

Cette nouvelle fonction n’a pas encore été officiellement annoncée par Spotify, cependant, l’un des responsables de la mise en œuvre de cette fonction a révélé via son compte Twitter qu’elle était déjà disponible dans l’application.

Il est à noter que cette nouvelle fonction sortira ce lundi 5 octobre et pouvoir l’utiliser est vraiment simple.

Vous n’avez qu’à taper quelques mots de la chanson dans la barre de recherche de l’application et de cette façon Spotify recherchera sa base de données et retournera instantanément une série de résultats potentiellement liés.

Celles-ci sont marquées du signe “Letter Match”, avertissant qu’elles ont été obtenues grâce à cette fonction.

La nouvelle fonctionnalité est disponible pour une utilisation en anglais et en espagnol et, bien qu’aucun détail spécifique n’ait été mentionné par la société de musique, elle est capable d’identifier avec précision un large éventail de chansons.

De même, aucune mention n’a été faite de son déploiement sur les différentes plateformes sur lesquelles Spotify est présent.

En outre, dans le tweet qui a été partagé, il a été révélé qu’il fonctionnait sur les systèmes d’exploitation Android et également sur iOS.

Il est important de noter que c’est quelque chose de très pertinent pour les utilisateurs actuels de Spotify au niveau concurrentiel, car Apple Music, l’un des principaux rivaux sur le marché de la distribution de musique en streaming, avait cette fonction depuis 2018.

Il ne fait aucun doute que la rivalité entre les deux plateformes est de plus en plus grande et tous les détails comptent pour faire la différence entre l’une et l’autre.

Spotify a été lancé le 7 octobre 2008 sur le marché européen, tandis que sa mise en œuvre dans d’autres pays a eu lieu tout au long de 2009 et à ce jour, il est disponible pour les systèmes d’exploitation Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Windows Phone, Symbian , iOS, Android.

Cependant, la société a été fondée en 2006 à Stockholm, en Suède, par Daniel Ek, ancien directeur technique de Stardoll, et Martin Lorentzon, co-fondateur de TradeDoubler.

Selon Ek, le titre de la société a été initialement mal compris à partir d’un nom crié par Lorentzon. Plus tard, ils ont pensé à une étymologie d’une combinaison de «détecter» et «identifier».

Alors maintenant, si vous essayez de trouver une chanson, vous avez plusieurs options. Si elle joue à ce moment-là, vous pouvez utiliser une application pour identifier les chansons et, sinon, vous pouvez tenter votre chance et mettre une partie des paroles dans Google, mais heureusement maintenant ce sera plus facile si vous utilisez l’application Spotify.

Alors maintenant, avec cette nouvelle fonction, vous pouvez gagner du temps en recherchant la chanson sur Spotify.

