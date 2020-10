Le nouveau Microsoft Flight Simulator est une bête immersive d’un jeu PC, et nous ne pouvons qu’imaginer à quel point il pourrait devenir immersif en VR – mais vous n’aurez peut-être pas à imaginer beaucoup plus longtemps, car Microsoft vient d’ouvrir les inscriptions (via Eurogamer) pour un fermé bêta de l’expérience de réalité virtuelle.

Cependant, il y a quelques exigences si vous voulez être considéré. Non seulement vous devez posséder le jeu, avoir un casque Windows Mixed Reality, être un «Insider» Microsoft Flight Simulator enregistré et signer un NDA, mais vous aurez besoin d’un PC légèrement plus costaud que le jeu de base – avec une Nvidia GeForce GTX 1080 ou mieux avec 8 Go de VRAM, ainsi que 16 Go de mémoire système.

Et, vous devrez prouver que votre PC est qualifié en soumettant votre DxDiag (appuyez sur le bouton de démarrage de Windows, tapez «dxdiag», appuyez sur Entrée) afin que Microsoft puisse confirmer ces spécifications et que votre système n’est pas sujet aux BSOD ou à tout autre système majeur les erreurs.

(Le fichier DxDiag n’est fondamentalement qu’un inventaire de votre système, mais il répertorie également les pannes d’applications récentes.)

Curieusement, il ne semble pas que vous ayez besoin du HP Reverb G2, le casque spécifique qui, selon Microsoft, obtiendrait les premiers points sur le jeu. Tout casque Windows Mixed Reality fera apparemment l’affaire pour commencer, ce qui devrait être intéressant pour ceux qui ont obtenu des réductions importantes sur des articles comme le Lenovo Explorer et le Samsung Odyssey au cours des deux dernières années.

La société ne dit pas quand la bêta fermée commencera, mais elle avait déjà promis une mise à jour VR gratuite cet automne, donc ce ne sera probablement pas long. Si vous avez un casque Oculus, HTC ou un autre casque VR, il y aura également une deuxième vague de bêta fermée pour d’autres appareils.

Il n’est pas surprenant que Microsoft veuille être prudent avec le déploiement de la réalité virtuelle, car le jeu avait initialement tendance à manger de puissants PC de jeu pour le déjeuner. Même notre Nvidia RTX 3080 n’était pas suffisant pour le faire fonctionner à plein régime, en partie parce que nous ne l’avions pas associé à un processeur assez rapide. Cela dit, nous avons constaté une amélioration de la fréquence d’images dans les mises à jour récentes, alors peut-être que la réalité virtuelle ne sera pas une période de temps considérable ces vacances. Et peut-être que cela vous donnera plus de temps pour trouver un bâton de vol.