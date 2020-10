L’offre du jour de Best Buy porte sur le disque dur portable Easystore USB 3.0 de Western Digital avec un énorme stockage de 5 To. Habituellement au prix de 180 $, il est descendu à 100 $ aujourd’hui seulement. Ce disque dur est parfait pour les personnes qui n’ont qu’une quantité absolument énorme de données à sauvegarder ou à transférer vers un autre appareil. Cela constituerait également un lecteur Time Machine solide si vous êtes un utilisateur de macOS.

Aussi agréable que ce soit d’avoir 5 To d’espace, il convient de noter qu’à l’intérieur de ce boîtier se trouve presque certainement l’un des propres disques durs rotatifs de Western Digital, ce qui signifie qu’il sera considérablement plus lent à transférer des données qu’un SSD. Si vous recherchez la vitesse par rapport à l’espace, consultez mon article sur la façon de choisir le bon SSD portable pour vos besoins. Pour tout le monde, cette offre WD Easystore est fantastique.

Image: Samsung

Le SSD T7 1 To de Samsung est à son prix le plus bas sur Amazon. Normalement 200 $, c’est 160 $. Si vous avez besoin de vitesses de transfert de données plus rapides, ce modèle est un choix bien meilleur (mais plus cher) que le WD Easystore ci-dessus. Ce modèle T7 comprend un câble USB-C vers USB-C pour les vitesses de transfert les plus rapides, ainsi qu’un câble USB-C vers USB-A pour une compatibilité plus large avec la plupart des PC et consoles de jeux.

Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Chez Target, vous pouvez obtenir Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Party – tous deux pour Nintendo Switch – regroupés pour 100 $ (20 $ de réduction). Mieux encore, vous recevrez une carte-cadeau Target de 10 $ à l’achat. C’est comme si vous obteniez chaque jeu pour 45 $ au lieu des 60 $. Cela vaut la peine de vérifier si vous venez de recevoir un Switch ou si vous en recevez un en cadeau pour quelqu’un.

Si vous souhaitez parcourir le stock de produits en liquidation et en boîte ouverte de Best Buy, vous pouvez économiser jusqu’à 40% sur ce montant jusqu’au 25 octobre. Vous pourriez trouver d’excellentes offres sur des technologies plus spécialisées, comme un ordinateur portable spécifique ou même un appareil que vous recherchiez en vente. Je n’ai vu aucune offre exceptionnelle qui vaille la peine de vous parler en parcourant la surface, mais vous pourriez trouver quelque chose de bien si vous creusez un peu.